FMK encendió la costanera de Encarnación ante casi 20.000 personas

El director de Turismo de la Municipalidad de Encarnación, Sergio Alviso, indicó que el espectáculo gratuito en el marco del ciclo Encarnación 5.0, en conjunto con el Festival Brahma Music, aglomeró a 16.000 personas en el sector entre el silo y el molino San José, mientras que, por fuera, cerca de 4.000 espectadores disfrutaron del concierto desde la Costanera República del Paraguay.

En el escenario se presentó el trapero argentino de música urbana, Enzo Sauthier, quien lleva el nombre artístico FMK, con sus más grandes éxitos, que hicieron bailar al público presente. Se trató de la primera presentación del reconocido artista a nivel internacional en la ciudad de Encarnación.

El cantautor se dedica principalmente a la música urbana, fusionando trap, pop y ritmos latinos, destacándose por sus letras emotivas y pegadizas y su habilidad para la composición, abarcando desde lo melódico hasta sonidos más experimentales como el afrobeat, siendo un referente clave en la escena argentina y latinoamericana.

El evento inició a las 20:30 con DJ set, para dar paso a la actuación principal de FMK, que hizo vibrar al público de 23:00 del sábado a 1:00 de la madrugada del domingo. Posteriormente, la fiesta continuó con DJ set hasta las 3:00.

Más sábados de conciertos

En el marco de la actividad, están programados otros cuatro conciertos que se desarrollarán en el mismo escenario, que continuará montado hasta el 14 de febrero en el pastizal al costado de los monumentos al molino y silo San José.

Para el sábado 24 de enero se espera Bresh, la fiesta que tiene franquicia internacional y que este año trae al DJ argentino Fer Palacios. Para el 31, se espera el gran espectáculo del ícono de la cumbia argentina, Pablito Lescano, con su grupo Damas Gratis, quienes brindarán un espectáculo único en la Costanera de Encarnación.

El 7 de febrero se espera la actuación de uno de los grupos nacionales más reconocidos, Kchiporros, que hará bailar sus mejores éxitos a toda la ciudad desde el escenario. Entretanto, el 14 de febrero se espera un artista sorpresa que no ha sido revelado por la organización. Los conciertos son de acceso libre y gratuito al público.