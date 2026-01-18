Histórico inicio de la edición 100 del Carnaval Encarnaceno ante miles de expectadores

El Carnaval Encarnaceno 2026 tuvo su apertura oficial este fin de semana con una noche cargada de espectáculo y simbolismo, al celebrar su edición número 100. El Sambódromo de Encarnación lució repleto, en un inicio que confirmó una vez más el fuerte arraigo de esta fiesta, considerada la mayor expresión cultural del Paraguay y una de las más importantes de la región.

La velada inaugural estuvo protagonizada por el desfile de los clubes, que desplegaron carrozas de gran porte, comparsas vibrantes y personajes tradicionales, marcando el comienzo de un calendario festivo que se extenderá a lo largo de cinco fechas.

El público acompañó cada presentación con entusiasmo, en un ambiente donde el color, la música y la creatividad fueron los grandes protagonistas.

El espectáculo se abrió con el ingreso del Rey Momo Billy Gervasio y la mascota oficial Kuki, junto a las reinas del carnaval, figuras destacadas y representantes de marcas auspiciantes.

Comparsas protagonistas

Luego, los clubes en competencia presentaron sus primeras propuestas, apostando a puestas en escena de alto impacto visual y musical.

En esta primera ronda, Radioparque sorprendió con su carroza Poseidón: El Reino de las Aguas Prohibidas; el Club Universal llevó a escena su alegoría Universal Bowl; el Club Nacional propuso un recorrido emotivo a través del tiempo con Volver a Sentir: Un viaje por las décadas; Sacachispas presentó una puesta inspirada en México Eterno; San Juan hizo vibrar al público con ¡Dale Play! – Que el San Juan suena así; mientras que 22 de Setiembre apostó al misterio y la fantasía con Avada Kedabra: El Encanto Mortal.

Uno de los puntos más altos de la jornada fue el show internacional del dúo brasileño Brenno & Matheus. Pasada la medianoche, los artistas hicieron cantar y bailar al público con sus temas más conocidos, extendiendo la fiesta hasta la madrugada y sumando un plus de atractivo a la noche inaugural.

La apertura del Carnaval Encarnaceno marcó no solo el inicio de una nueva temporada de competencia y espectáculo, sino también la celebración de un siglo de historia, tradición e identidad cultural, reforzando el posicionamiento de Encarnación como uno de los principales destinos turísticos y culturales del país.

Las próximas fechas del Carnaval Encarnaceno están programadas para el 24, 31 de enero, 7 y 14 de febrero.