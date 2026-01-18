Nacionales
18 de enero de 2026 - 16:02

Histórico inicio de la edición 100 del Carnaval Encarnaceno ante miles de expectadores

Carnaval Encarnaceno 2026
Alegoría del Club Nacional en la noche inaugural del Carnaval Encarnaceno.Sergio González

Con un sambódromo colmado y un show internacional como gran atractivo, el Carnaval Encarnaceno 2026 dio inicio a su edición número 100, marcando un comienzo a puro brillo, emoción y celebración popular.

Por Sergio González

El Carnaval Encarnaceno 2026 tuvo su apertura oficial este fin de semana con una noche cargada de espectáculo y simbolismo, al celebrar su edición número 100. El Sambódromo de Encarnación lució repleto, en un inicio que confirmó una vez más el fuerte arraigo de esta fiesta, considerada la mayor expresión cultural del Paraguay y una de las más importantes de la región.

La velada inaugural estuvo protagonizada por el desfile de los clubes, que desplegaron carrozas de gran porte, comparsas vibrantes y personajes tradicionales, marcando el comienzo de un calendario festivo que se extenderá a lo largo de cinco fechas.

El público acompañó cada presentación con entusiasmo, en un ambiente donde el color, la música y la creatividad fueron los grandes protagonistas.

Carnaval Encarnaceno 2026
El público vibró al ritmo de cada comparsa en la apertura del Carnaval Encarnaceno 2026.
Carnaval Encarnaceno 2026
Cada alegoría presentaba su propia batucada y banda de música que hacían música en vivo en la gran pista del Carnaval Encarnaceno.

El espectáculo se abrió con el ingreso del Rey Momo Billy Gervasio y la mascota oficial Kuki, junto a las reinas del carnaval, figuras destacadas y representantes de marcas auspiciantes.

Comparsas protagonistas

Luego, los clubes en competencia presentaron sus primeras propuestas, apostando a puestas en escena de alto impacto visual y musical.

Carnaval Encarnaceno 2026
Reina del Club Universal en la primera noche del Carnaval Encarnaceno.

En esta primera ronda, Radioparque sorprendió con su carroza Poseidón: El Reino de las Aguas Prohibidas; el Club Universal llevó a escena su alegoría Universal Bowl; el Club Nacional propuso un recorrido emotivo a través del tiempo con Volver a Sentir: Un viaje por las décadas; Sacachispas presentó una puesta inspirada en México Eterno; San Juan hizo vibrar al público con ¡Dale Play! – Que el San Juan suena así; mientras que 22 de Setiembre apostó al misterio y la fantasía con Avada Kedabra: El Encanto Mortal.

Uno de los puntos más altos de la jornada fue el show internacional del dúo brasileño Brenno & Matheus. Pasada la medianoche, los artistas hicieron cantar y bailar al público con sus temas más conocidos, extendiendo la fiesta hasta la madrugada y sumando un plus de atractivo a la noche inaugural.

Carnaval Encarnaceno 2026
Carnaval Encarnaceno 2026.

La apertura del Carnaval Encarnaceno marcó no solo el inicio de una nueva temporada de competencia y espectáculo, sino también la celebración de un siglo de historia, tradición e identidad cultural, reforzando el posicionamiento de Encarnación como uno de los principales destinos turísticos y culturales del país.

Las próximas fechas del Carnaval Encarnaceno están programadas para el 24, 31 de enero, 7 y 14 de febrero.