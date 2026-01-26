Carnaval Encarnaceno: así continúa la competencia de clubes tras la segunda ronda

La ciudad de Encarnación celebra por centésima vez el mayor evento de la región, el Carnaval Encarnaceno. El pasado sábado se realizó con éxito la segunda ronda, ante un público que superó los 14.000 asistentes, en el Centro Cívico Municipal “Mario y Betty Pérez”.

El público destacó la majestuosidad de las puestas en escena, evocadas por las comparsas y carrozas de los tradicionales clubes encarnacenos. Este año, participan siete clubes, que son Radioparque, Sacachispas, 22 de Setiembre, San Juan, Universal y Pettirossi.

Los clubes se presentan en dos categorías; la principal es la de comparsas, que se compone de un promedio de 100 bailarines en pista, que representan un tema o alegoría. Entretanto, la categoría de Carrozas es una competencia de ingeniería creativa, que se enmarca en la figura de una reina y el carro destaque que tiene dimensiones gigantescas.

La creatividad, el color y el ritmo que imprime cada club a su alegoría es lo que hace vibrar al público y elegir este gran evento cada año. En esta edición, se amplió la capacidad del sambódromo, debido a que las últimas dos noches del Carnaval Encarnaceno, se agotaron las entradas antes de que inicie la noche de Carnaval.

La competencia continuará por tres rondas más, que están fechadas para el 31 de enero, 7 y 14 de febrero. Las entradas están disponibles desde G. 20.000 en adelante.

Reñida competencia

Luego de la segunda noche del Carnaval Encarnaceno, los clubes van desplegando cambios en sus alegorías para impresionar al público y al selecto jurado encargado de resolver la competencia. Las principales figuras, las reinas, pueden tener entre 2 y 5 trajes distintos, para rotarlos entre las noches del carnaval. Cada traje de una figura puede tener costos superiores a los G. 30 millones.

En la categoría de carrozas, compiten dos clubes. Lidera la competencia el club Sacachispas con un promedio de 29,88 de su alegoría “México Eterno”, por sobre Radioparque, que puntuó 29,38 en su alegoría “Poseidón: el reino de las aguas prohibidas”. Entre las reinas encabeza Sabrina Pecin (9,82) de Sacachispas, por sobre Ana Paula Aquino (9,72) de Radioparque.

En esta categoría, las reinas realizan una presentación especial frente a cada jurado que las puntúa, como también a la estructura de la carroza. El equipo de los tres jurados va cambiando cada noche de Carnaval, y son reveladas sus identidades recién horas antes del inicio de la noche de competencia.

El pasado sábado, el jurado estuvo compuesto por: 1; Cecilia Nicolicchia, Carmelo Netto, Isabel Venialgo, Gustavo Fretes.

Palco 2: Daniel Robledo, Claudia Casco, Naomi Müller, Hugo Gaona, Alberto Galeano. Jurado

Palco 3: Valeria González, Lissie Solís, Fabiola Martínez y Dahiana Aldana.

Las comparsas

La categoría de comparsas es la más compleja, porque expone un cuerpo de baile con más de 100 integrantes en pista que se mueven a través de los 410 metros del sambódromo.

Además, tiene varias presentaciones ante cada jurado de figuras, que compiten en sus categorías. La más destacada es la Reina, pero los escaños se distribuyen en: Pasista Solista (mujer y varón); Bastonera de Banda de Música; Bastonera de Comparsa; Reina; Emperatriz; Musa; Soberana; Diva.

Una bailarina del carnaval debe pasar por ese trayecto en orden, compitiendo en cada categoría para poder acceder al puesto más importante, de reina, mientras que los siguientes son opcionales. También se puntúa a las batucadas y bandas de música, como a la comisión de frente y de cierre.

Sobre estas categorías, la propia comparsa tiene una calificación general, lo que define quién será la comparsa ganadora. En el 2025, por ejemplo, resultaron campeones de comparsa por empate el club Pettirossi y el club 22 de Setiembre.

En esta edición 100, se agregó una noche más de carnaval, por lo que se disfrutará cinco noches de competencia. Esto se traduce en que cada noche solo se presentan cuatro comparsas y una queda libre. La semana inaugural resultó libre el Pettirossi, mientras que en la segunda, el 22 de setiembre.

Así está la competencia

El promedio de resultados hasta la segunda ronda pone a la cabeza al club 22 de Setiembre (109,25). El podio continúa de la siguiente manera: San Juan (101,16); Nacional (96,69); Pettirossi (95,94) y Universal (91,26).

Las principales figuras que lideran en su categoría serían: reina, Iara Britez (10), de Nacional; bastonera de comparsa, Mabeli Rivas (10), de 22 de Setiembere; Bastonera de Banda de Música, Lara Acuña (9,92), de 22 de Setiembre; Musa, Ángeles Báez (9,94), de Pettirossi; y Emperatriz, Alejandra Montenegro (9,97) de Pettirossi.