Centésima edición del mejor carnaval del Paraguay

La gran fiesta del Carnaval Encarnaceno es una muestra artística de cultura y tradición en la capital de Itapúa, que en este año 2026 celebra su edición número 100. Fue declarada por la Junta Municipal “Patrimonio Artístico Cultural de la ciudad de Encarnación”, y en su honor fue desplegada una placa en el Centro Cívico Municipal “Mario y Betty Pérez”, la actual casa de los corsos en la ciudad.

El carnaval de la pospandemia está marcado por un crecimiento exponencial en calidad, apuntando al sentido más estilizado de la danza, la ingeniería y los diseños de trajes de las alegorías que son presentados por los tradicionales clubes de Encarnación. Más allá de lo comercial, es un espectáculo vivo y el resultado de grandes esfuerzos de las familias encarnacenas por mostrar la pasión por el carnaval en cada año de presentación.

La histórica edición cuenta con la participación de siete clubes. En la categoría de comparsas se presentan: Pettirossi, 22 de Setiembre, San Juan, Universal y Nacional. Entretanto, en carrozas están Radioparque y Sacachispas.

Entre las principales novedades de este renovado carnaval se encuentra el retorno de los imponentes espaldares de hasta cuatro metros de dimensión, un mayor número de integrantes de comparsa y la ampliación de la capacidad del sambódromo hasta las 17.000 plazas. También se implementa un patio de comidas en cada sector con pantallas, para mejorar la experiencia del público que asiste al evento.

Cien carnavales de historia y tradición

El carnaval en Paraguay es una celebración vibrante y colorida que forma parte de la identidad cultural del país. Esta festividad se caracteriza por su rica tradición, la música alegre y los desfiles llenos de energía.

El escritor e historiador Julio Sotelo (1960–2024) describió el primer festejo de carnaval en la ciudad de Encarnación en el año 1906. Surge tras el esplendor de la ciudad, que prosperaba con la producción de yerba y madera, las cuales eran transportadas por el río Paraná. “El río fue la vida de Encarnación”, refería Sotelo en una entrevista transmitida por ABC TV.

Dicha celebración estaba fuertemente influenciada por las costumbres carnestolendas europeas, propias de los pueblos que protagonizaron la colonización en Itapúa a inicios del siglo XX.

Fue clave la introducción de utensilios y trajes que traían los colonos desde Europa.

En la década de los 50 se registraron las primeras comparsas de clubes, acompañadas de sus figuras representativas. Era considerada una celebración para presentar a la comunidad a los jóvenes miembros de las tradicionales familias encarnacenas. Los destaques en los carruajes adornados con flores eran el principal atractivo de los desfiles.

A partir de 1973, con la conformación de la primera Comisión de Arte y Cultura de la ciudad de Encarnación, el evento evolucionó al estilo actual. A partir de aquí se empiezan a implementar las primeras plumas en los trajes, que no eran ostentosos todavía, pero marcaron su presencia desde entonces.

Un nuevo escenario

En el año 1994 se inauguró el primer sambódromo, ubicado sobre la avenida José Gaspar Rodríguez de Francia. Posteriormente, en el año 2012, la Entidad Binacional Yacyretá terminó la construcción del actual Centro Cívico Municipal, destinado principalmente a la celebración del Carnaval Encarnaceno, que se convirtió, con los años, en uno de los principales atractivos turísticos de la temporada alta.

En la actualidad, el carnaval, luego de la pandemia, continúa revolucionando sus propios principios. Apuesta por un giro artístico y escenográfico para hacerlo más atractivo al público actual. Lo visual cobra relevancia, aparte del propio sistema de ingeniería de sonido, que permite tener un espectáculo ininterrumpido, a pesar de que estén en escena dos comparsas diferentes.

Uno de los elementos principales es la danza, que fusiona varios géneros con la samba. Hay música en vivo, despliegues escénicos y majestuosas obras de arte plasmadas en trajes, espaldares, tocados, maquillajes y carros alegóricos.

Entre el brillo y la ostentosidad, resalta incluso todo el detalle detrás de cada traje, con piedras incrustadas hasta en los calzados de las bailarinas, que representan personajes o conceptos de acuerdo con su alegoría.

Las comparsas manejan un presupuesto base de G. 300 millones para crear todos los componentes. Un traje para una figura destacada, como la reina de una comparsa, puede llegar a costar más de G. 30 millones.

Evento masivo

Con un lleno total y entradas agotadas en el Centro Cívico Municipal “Mario y Betty Pérez”, popularmente llamado sambódromo, se celebró la última noche del Carnaval Encarnaceno 2025. La edición anterior llegó a su gran final con una multitudinaria asistencia que superó las 17.000 personas y en las 4 rondas alcanzando el máximo de capacidad del sambódromo encarnaceno totalizando más de 58.000 espectadores, que disfrutaron de esta gran fiesta.

El Carnaval Encarnaceno 2026 inició este sábado 17 de enero, con una gran afluencia de público que bailó cada estrofa musical del gran espectáculo montado por los tradicionales clubes de la ciudad. Los organizadores de la Asociación Club de Clubes estimaron que la asistencia superó las 13.000 personas en el Centro Cívico Municipal “Mario y Betty Pérez”

El color, brillo y ritmo de las alegorías se apoderaron de la noche, que resplandeció en el sur del país. En las gradas, todo fue baile, espuma, alegría y bulliciosa algarabía.

El espectáculo inició con las primeras carrozas a partir de las 22:00. Además, contó con la participación especial de Brenno y Matheus, el dúo brasileño de música funknejo, con éxitos virales en redes sociales.

Los organizadores estiman que este año serán superadas las expectativas de cantidad de público. En la primera ronda se evidencia una diferencia de más de 1.000 personas más en la noche inaugural.

Alegorías del Carnaval

Las alegorías son los temas centrales o conceptos artísticos que cada club o comparsa elige para representar durante el desfile. Estas guían toda la propuesta estética y narrativa de la agrupación en una edición específica. Cada año, todos los clubes confeccionan los trajes, las coreografías y las músicas relacionadas con un nuevo tema.

Entretanto, los clubes que participan de la categoría de carrozas se someten a una competencia de ingeniería artística y diseño monumental, diferenciándose de las comparsas por centrar su impacto en estructuras móviles gigantescas, en lugar de grandes bloques de bailarines.

Según el presidente de la Asociación Club de Clubes, el ente organizador del Carnaval Encarnaceno, Eduardo Florentín, este año las comparsas tienen en promedio más de 100 integrantes. Eso se traduce en alrededor de 1.000 bailarines que estarán en pista cada noche de los corsos.

Estas son las alegorías que estarán presentes en esta edición 100 del Carnaval Encarnaceno:

Carroza “Poseidón: El reino de las aguas prohibidas”

Se trata de la puesta en escena del Club Radioparque, que conceptualmente representa el mito de Poseidón y Medusa. Representa el reencuentro entre Poseidón y Medusa, la unión del dios y la criatura en un mismo reino renacido. Él, símbolo del dominio y la justicia marina; ella, emblema de la belleza redimida y la fuerza femenina que resurge de su maldición.

Su figura principal es Ana Paula Aquino Patiño (18), reina del Club Radioparque. Es bailarina profesional en danza paraguaya y clásica. Es la ganadora de la categoría Pasista Solista del Carnaval 2025, cuando bailó para el Club 22 de Setiembre.

Carroza “México eterno”

El Club Atlético Sacachispas elaboró la carroza inspirada en la cultura del país de América del Norte, Estados Unidos Mexicanos, o también México. Esta carroza se eleva majestuosa como el alma del país al que representa, tejida con historia, misticismo y orgullo.

La alegoría celebra una historia que no muere, donde el espíritu de sus ancestros vive en cada símbolo. Utilizará elementos como la música tradicional y la cultura del país, como sus raíces ancestrales, para evocar el orgullo mexicano.

Su principal figura es su reina, Sabrina Pecin (20), quien participará por primera vez en el Carnaval Encarnaceno. Es estudiante del segundo año de la carrera de Administración de Empresas y dedica sus tiempos libres a ensayar para el carnaval.

Comparsa “Universal Super Bowl”

El Club Universal representa en su alegoría a los espectáculos más importantes de medio tiempo del “Super Bowl”. Es un evento que ha evolucionado desde su inicio en 1967. Se caracteriza por ser presentado por bandas de marchas locales y ha incluido a músicos de jazz, artistas pop y otros íconos de la música.

El Super Bowl es el partido de la final del Campeonato de la National Football League (NFL), que determina al mejor de la temporada. Se celebra anualmente el segundo domingo de febrero y es el evento más importante del fútbol americano en Estados Unidos de Norteamérica.

La alegoría muestra, en distintos grupos, grandes espectáculos que pasaron a la historia, siendo representados los eventos protagonizados, por ejemplo, por Lady Gaga, Madonna, Beyoncé y otros íconos del pop.

Sus figuras en competencia son: Gabriela Micol Miranda Talavera (Reina); Nahiela Sanabria (Pasista Solista); Gastón Ferreira (Pasista Solista); Bianca Torres (Bastonera de Banda de Música); Helen Cuadra (Bastonera de Comparsa); Viviana Acuña (Musa); Edgar Flores (Portaestandarte); Marcos Medina (Portaestandartes de Banda de Música). La banda de música está compuesta por Agrupación Cariño y la batucada es Sursamba.

Alegoría “Volver a sentir”

El Club Nacional propone un viaje escénico y musical por cuatro décadas que marcaron la historia: los 70, 80, 90 y 2000. La puesta en escena pretende fusionar lo mejor de cada época con la alegría y el arte del carnaval.

La exquisita composición invita a despertar los sentidos: oler el perfume de una época, escuchar el eco de esa canción querida, ver los colores que alguna vez marcaron la moda y sentir la misma emoción que hizo vibrar a generaciones enteras. “Volver a sentir”, entonces, es memoria, identidad y emoción.

Cada escuadra, vestuario y carroza será una cápsula del tiempo que despierta recuerdos, conecta generaciones y celebra la libertad de expresión, el ritmo y la alegría de vivir. A través del arte, el brillo y el movimiento, “Volver a sentir” invita al público a reconectar con aquellas emociones profundas que solo la música, el baile y los carnavales del alma pueden despertar.

Sus figuras en competencia son: Iara Brítez (Reina); Nahomi Molinas (Pasista Solista); Mauro Fonseca (Pasista Solista); Katherine Reistenbach (Bastonera de Banda de Música); Pamela Vázquez (Bastonera de Comparsa); Antonela Rienzi (Musa); Alexis González (Portaestandarte); Alexis Benítez (Portaestandartes de Banda de Música). La banda de música está compuesta por La Huella y la batucada es Sambala Percusión.

Alegoría “Dale play: que el San Juan suena así”

El Club San Juan realiza un homenaje a la música y a los grandes éxitos del siglo XX y XXI. Los grupos y las figuras de la comparsa representan momentos importantes de la evolución de la música y los elementos que nos conectan a ella.

Hace alusión al surgimiento de nuevos géneros, grandes íconos y saltos en el modo de disfrutar la música, como parte de la esencia cultural global.

Sus figuras en competencia son: Ángeles María Ríos (Reina); Venus Morel (Pasista Solista); Junior Cáceres (Pasista Solista); Alexandra Yeza (Bastonera de Banda de Música); Pamela Vigo (Bastonera de Comparsa); Amín Almada (Portaestandarte); Luis Díaz (Portaestandartes de Banda de Música). La banda de música está compuesta por Grupo Taguato y la batucada es Vibra Samba Show.

Alegoría “Avada Kedavra: el encanto mortal”

El Club 22 de Setiembre, uno de los actuales campeones del Carnaval Encarnaceno 2025, para esta edición propone un mundo de magia y fantasía para defender su título. Está inspirado en el mundo de las novelas de la escritora británica Joanne Rowling, de la saga de Harry Potter.

La composición de la estructura de los bailarines y destaques describe momentos y elementos de la historia de los icónicos libros, que se centran en la escuela de magia Hogwarts y sus cuatro casas: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw y Slytherin.

El mundo fantasioso se entrelaza con la magia del carnaval para apoderarse del público y sembrar diversión y ritmo.

Sus figuras en competencia son: Sharon Fleche (Reina); Rocío Rodríguez (Pasista Solista); Rolando Bogado (Pasista Solista); Lara Acuña (Bastonera de Banda de Música); Mabeli Rivas (Bastonera de Comparsa); Nayeli Quiñónez (Emperatriz); Tamara Hepp (Musa); Nelson Pintos (Portaestandarte); Julio Mendoza (Portaestandartes de Banda de Música). La banda de música está compuesta por Blue Band y la batucada es Iguana Percusión.

Alegoría “Argentina, tierra de pasión”

El Club Pettirossi, el otro campeón del Carnaval 2025, representará la cultura, tradición, música y elementos de la República Argentina. Los grupos de bailes representarán, por ejemplo, el teatro de la calle Corrientes; la chacarera; la diablada norteña; el fútbol argentino; el chamamé; la milonga; el Ballet del Teatro Colón; la figura de Eva Perón en la Casa Rosada; el malambo; el folclore; la fauna; la flora; las Cataratas del Iguazú; el tango; el cuarteto y la cumbia.

El octacampeón del Carnaval Encarnaceno se presentó por primera vez desde la segunda ronda del evento, debido a que este año se implementan cinco noches y, en cada una de ellas, una de las comparsas queda libre.

Sus figuras en competencia son: Pía Gamón (Reina); Jimena Pacheco (Pasista Solista); Mariano Bilordo (Pasista Solista); Luana Benítez (Bastonera de Banda de Música); Rania Duba (Bastonera de Comparsa); Alejandra Montenegro (Emperatriz); Ángeles Báez (Musa); Guadalupe Florentín (Diva); Augusto Benítez (Portaestandarte); Daniel Coronel (Portaestandartes de Banda de Música). La banda de música está compuesta por Felipe Santander y su banda, y la batucada es Sur Samba.

Motor económico

Según datos del Observatorio Económico y Social (OES) de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas (FaCEA) de la Universidad Nacional de Itapúa (UNI), en 2025 el carnaval generó más de 4 millones de dólares por fin de semana, superando ampliamente las cifras estimadas en años anteriores, que alcanzaron 1 millón de dólares promedio por semana. El recorte de la observación realizada por los investigadores data desde el Carnaval 2023 en adelante.

El estudio “Análisis del Carnaval Encarnaceno como motor activo para el desarrollo de la economía creativa” fue realizado por las investigadoras Susana Lugo Rolón, Silvia Liliana Amarilla, Natalia Elizabeth Kazmirchuk Kuruz y Vicente Eligio Núñez Velázquez, del OES.

La muestra fue aplicada a 1.227 personas, con un alcance estimado de 6.372 participantes. Como resultado, refieren que el 46 % de los asistentes provino de otros países y del interior del Paraguay, mientras que el 54 % fueron locales, incluyendo a los encarnacenos. Entre los visitantes extranjeros destacan participantes de Argentina, Brasil, Uruguay, Alemania y otros países de Asia y Europa.

Además, destaca que la organización del Carnaval Encarnaceno implica la creación de 1.000 fuentes de trabajo directas e indirectas en la ciudad. Esto promueve un desarrollo y una mayor presencia de circulante, que se ve reflejada en mejores condiciones de otros sectores, como el comercio y el consumo.