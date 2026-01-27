Natsumatsuri: Fiesta tradicional japonesa de verano se celebrará en La Paz.

El Festival de Verano o “Natsumatsuri”, una actividad cultural japonesa, se realizará este sábado 31 de enero en el predio de la Asociación Japonesa, en el distrito de La Paz, del departamento de Itapúa. El evento cuenta con el apoyo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).

La actividad fue presentada en una conferencia de prensa realizada la mañana de este martes, en la sede de Turista Roga, de la oficina regional en Itapúa de la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur).

Los organizadores destacaron que, además de música y danza, se ofrecerá un variado menú de comidas típicas, que forma parte de los atractivos de la cultura japonesa. Se trata de una opción ideal para el turismo interno.

Actividades

El inicio de las actividades está previsto para las 18:00 y contará con números artísticos, siendo el atractivo principal los bailes tradicionales de Japón. Asimismo, los asistentes podrán captar fotografías con atuendos tradicionales, según se dio a conocer.

A partir de las 21:00, se espera el baile tradicional de Bon Odori, al ritmo del taiko o tambor japonés; los asistentes bailan en coreografía repetitiva durante horas. Después, a las 00:00 habrá fuegos artificiales.

El Bon Odori, o danza Bon, es considerada una danza interdimensional que dura cuatro horas en Japón, con gente cantando o un maestro cantor manteniendo las canciones al ritmo de la celebración.

Natsumatsuri

Se trata de una tradición milenaria, que se basa principalmente en agradecer a los dioses las buenas cosechas y en asegurarse de que el próximo año se tenga prosperidad, llevando las ofrendas a los templos. Esta costumbre fue extendiéndose en todo el mundo. En la actualidad, se han añadido los elementos de celebrar la vida y de disfrutar el día a día.

El verano se caracteriza en Japón por ser azotado por temporales y desastres naturales; por lo tanto, se celebran estas fiestas para pedir que no ocurran estos fenómenos y, a la vez, por la salud de todos.

Este año, en La Paz, se cambió la sede del evento para abrirla a todo público, esperando una mayor concurrencia. Las entradas tendrán un costo de G. 10.000.