Desarrolladores y creadores se reunirán en Paraguay para la Global Game Jam 2026

La International Game Developers Association – Capítulo Paraguay (IGDAPY) anunció la realización de la Global Game Jam 2026 en Paraguay, un evento internacional de creación colaborativa de videojuegos que tendrá lugar del viernes 30 de enero al domingo 1 de febrero de 2026. La jornada comenzará oficialmente este viernes a las 18:00 y se extenderá de manera ininterrumpida hasta el domingo a las 18:00, completando las 48 horas características de esta maratón creativa global.

La Global Game Jam es considerada la mayor maratón de desarrollo de videojuegos del mundo y se celebra de forma simultánea en cientos de ciudades y en más de cien países. Durante el evento, personas de distintos perfiles se reúnen para crear videojuegos originales a partir de un tema común que se revela al inicio. A lo largo del proceso, los equipos trabajan narrativa, diseño visual, música, sonido y experiencia interactiva, priorizando la experimentación, el trabajo colectivo y el aprendizaje compartido.

En Paraguay, la edición 2026 contará con dos sedes presenciales. En Asunción, las actividades se desarrollarán en el Salón Federico García Lorca del Centro Cultural de la Ciudad Manzana de la Rivera, un espacio emblemático del centro histórico capitalino, reconocido por su valor patrimonial y su activa vida cultural. En Ciudad del Este, la sede será la Biblioteca Municipal, un importante centro cultural y educativo del departamento de Alto Paraná, organizada por la comunidad local de desarrolladores de videojuegos con el apoyo y acompañamiento de IGDAPY.

Ambas sedes funcionarán bajo una modalidad híbrida, combinando la participación presencial con la conexión virtual. Además, la participación online estará habilitada para personas de todo el país, lo que permite ampliar el alcance del evento y consolidarlo como una experiencia de carácter nacional, conectada a la red internacional de la Global Game Jam.

La Global Game Jam Paraguay 2026 se presenta como un espacio abierto y gratuito, con acceso libre para todo público interesado en la creación de videojuegos. No se requiere experiencia previa, ya que el encuentro está pensado para fomentar el aprendizaje colectivo entre programadores, artistas visuales, músicos, diseñadores, escritores y personas aficionadas que deseen explorar el desarrollo de juegos como una forma de expresión cultural, artística y tecnológica.

El evento se inscribe en un contexto de crecimiento sostenido de la comunidad local. En la edición 2025, la sede paraguaya reunió a más de 200 participantes y permitió la finalización de 21 videojuegos, reflejando el fortalecimiento del ecosistema creativo y del interés por la cultura digital en el país.

La edición 2026 cuenta con el apoyo de 20XX Gaming News, la Dirección General de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Asunción, el Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo y el estudio SnowHorse Games, articulando esfuerzos entre el sector cultural, institucional y la industria creativa.

La organización general está a cargo de la International Game Developers Association – Capítulo Paraguay, una entidad sin fines de lucro que trabaja para fortalecer el desarrollo de la industria del videojuego en el país, promoviendo la formación, la colaboración comunitaria y la proyección del talento paraguayo en el ámbito regional e internacional.