Carnaval Encarnaceno: comenzó la tercera noche de magia, brillo y color en la “Perla del Paraguay”

El ritmo del Carnaval Encarnaceno se apoderó nuevamente de la noche en la “Perla del Paraguay” este sábado 31 de enero. La gran festividad inició con el himno del carnaval retumbando en todo el Centro Cívico Municipal “Mario y Betty Pérez”, y con la pasada de las figuras del Carnaval: el Rey Momo “Billy Gervasio”, la mascota Kuki y las reinas de la edición anterior.

Las comparsas se encuentran listas para conectar al público con las alegorías, desde las más fantásticas y místicas hasta las que honran la tradición y la cultura, la historia y la música. Para esta ronda del Carnaval Encarnaceno, estará ausente el Club San Juan.

Destaca la participación especial de una comparsa invitada desde Luque, así como también clubes de autos antiguos y motoqueros. Para después de la medianoche, se espera un concierto en el trío eléctrico de la banda nacional “Los Verduleros”.

Entretanto, en el marco de la competencia, se presentarán esta noche los clubes Radioparque; 22 de Setiembre; Pettirossi; Sacachispas; Universal; y Nacional, en ese orden, con sus respectivas alegorías.

Carnaval Encarnaceno

El Carnaval Encarnaceno es una competencia alegórica entre los clubes tradicionales de la ciudad, que atrae a miles de personas al año durante el verano en la ciudad de Encarnación. Esta edición cuenta con cinco noches agendadas, de las que restan otras dos, a celebrarse los próximos 7 y 14 de febrero.

Cada comparsa presenta más de 100 bailarines en simultáneo, desfilando por los 400 metros del sambódromo. Además, aparte de la composición, existen presentaciones individuales de al menos siete figuras, que se realizan ante tres jurados ubicados al inicio, centro y final del recorrido.

Entretanto, se califican todos los componentes de cada club, que tiene su propia banda de música que toca en vivo, así como su propia batucada. Se trata de un espectáculo único que conjuga varios elementos artísticos, además del propio esplendor de los bellos trajes y detalles en lentejuelas.

Las figuras principales son el campeón de “Comparsas” y la “Reina del Carnaval”. En la otra categoría de Carrozas, gana la mejor y la “Reina de Carrozas”. Las estructuras imponentes alcanzan alturas de hasta 9,5 metros y una extensión promedio de 30 metros.