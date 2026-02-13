Carnaval Encarnaceno: a pocas horas de la última noche con pocas entradas disponibles

La histórica edición número 100 del Carnaval Encarnaceno cerrará su ciclo 2026 con la quinta y última noche de competencia alegórica en la capital del departamento de Itapúa. Los organizadores indicaron que se encuentran agotadas más del 80% de las entradas, a tan solo horas del inicio del espectáculo.

El presidente del Club de Clubes, Eduardo Florentín, manifestó que al corte del mediodía del viernes quedaban disponibles alrededor de 3.500 entradas. Esto hace suponer que habrá un lleno total en la última noche del evento.

Explicó además que la capacidad del Centro Cívico Municipal Mario y Betty Pérez fue ampliada para alcanzar las 17.000 plazas. La cuarta ronda aglomeró a más de 16.000 espectadores y estiman que en todo el carnaval han concurrido más de 58.000 personas.

Florentín refirió que esta edición marcará historia, siendo el carnaval más exitoso con más de 70.000 personas en cinco noches de carnaval. En contrapartida, este año se marcó un hito que deja la vara muy alta para las próximas ediciones de la gran fiesta.

El Carnaval Encarnaceno

Se trata de una competencia alegórica entre clubes tradicionales de la ciudad de Encarnación, quienes se presentan en dos categorías: Comparsas y Carrozas. En la segunda se presentan dos clubes, que son Sacachispas y Radioparque.

Entretanto, en comparsas hay cinco clubes y se premian 15 categorías diferentes. Participan los clubes 22 de Setiembre, Pettirossi, Universal, San Juan y Nacional. Cada uno tiene una alegoría, que sería el tema principal con el que componen todos los trajes, los carros destaque y la música que los representa.

Los clubes que lideran en puntaje destacan por sus alegorías, en el caso del Club 22 de Setiembre con “Avada Kedavra: el encanto mortal”, que trata sobre el mundo de la serie de novelas de Harry Potter; y el Club Pettirossi, con “Argentina: Tierra de Pasión”, que evoca elementos característicos de la cultura argentina; y el Club San Juan, con “Dale Play, que el San Juan suena así”, que es un homenaje a la historia de la música.

Para esta última noche se espera la actuación especial de DJ Cami Flecha. Las entradas disponibles pueden ser adquiridas a través de la red Tuti o a través de boletería, con precios desde G. 30.000 en adelante.