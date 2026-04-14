FITE 2026: Encarnación se prepara para una semana de teatro con elencos internacionales

Los organizadores del Festival Internacional de Teatro en Encarnación (FITE) presentaron el programa de la XIII edición del evento durante una conferencia de prensa en la Gobernación de Itapúa. La actividad se desarrollará desde el viernes 17 hasta el sábado 25 de abril del corriente año.

Participarán elencos de Encarnación, además de Ciudad del Este y Asunción. A nivel internacional, estarán representantes de Ecuador, Brasil, Argentina, Colombia, Bolivia, México y Estados Unidos de Norteamérica.

La directora de la academia Rocemi, la profesora Patricia Benítez, como organizadora del evento, destacó que el festival es crucial porque permite la integración cultural y el crecimiento artístico, no solo de los participantes, sino también de la comunidad.

El escenario principal será el auditorio Paraná, ubicado entre las calles Jorge Memmel y Mariscal Estigarribia, en el microcentro de la capital de Itapúa. No obstante, algunas obras y actividades serán desarrolladas en instituciones educativas de Trinidad, Jesús, San Cosme y Damián, así como en Posadas (Argentina).

La cartelera podrá ser consultada en las redes oficiales del festival, así como en las de la academia Rocemí. En cada jornada habrá varias funciones y locaciones, para que el público pueda elegir de acuerdo con sus gustos.

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El FITE

El FITE 2026 adopta como lema “Unidos por el arte, sin barreras, sin fronteras”, en el que se refleja que el teatro es el lenguaje universal que nos conecta. Es considerado el festival de artes escénicas más grande del Paraguay y uno de los más destacados de Iberoamérica.

Fue declarado de interés educativo y cultural por la Junta Departamental de Itapúa y la Junta Municipal de Encarnación.

Esta edición es presentada por la Cámara de Senadores, el Centro Cultural El Cabildo, la Fundación Itaú y la Gobernación de Itapúa. Será organizada, como cada año, por la academia Rocemí y contará con la participación de alrededor de 200 actores y actrices en más de 19 obras.