Elías Coronel y Luigi Manzoni conquistan las redes con “Sí te quise”

A pocas horas de su estreno en el canal oficial de YouTube de Elías Coronel, el videoclip “Sí te quise” se posicionó como uno de los lanzamientos más destacados de la semana, generando una gran repercusión en las redes sociales.
El material reúne a Luigi Manzoni, reconocido artista y productor, ganador de los Propy Awards 2025 y otros importantes galardones, con Elías Coronel, una de las figuras emergentes de mayor crecimiento e impacto en la escena musical actual.
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El joven artista Coronel atraviesa una etapa de intensa actividad artística, marcada por lanzamientos constantes de videoclips y una agenda cargada de presentaciones en vivo.
Colaboradores
La producción musical estuvo a cargo de Luis Duarte, integrante del grupo Tierra Adentro, destacado por su trayectoria como productor y compositor. A este equipo se suma Omar Fretes, productor artistico y manager del artista Coronel, consolidando un proyecto que reúne talento, experiencia y proyección internacional.
Por su parte, la producción audiovisual, iluminación y colorimetría fueron responsabilidad de GrabArte, bajo la dirección de Gabo Benítez, aportando una estética moderna y de alta calidad que complementa la esencia de la canción.
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Con “Sí te quise”, Elías Coronel y Luigi Manzoni presentan una nueva propuesta que reafirma el potencial de las fusiones musicales latinoamericanas y demuestra la capacidad de los artistas paraguayos para innovar y conectar con nuevas audiencias. Para respaldo y contrato a los jóvenes artistas comunicarse al 0972 304 226.