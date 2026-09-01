Escritores misioneros protagonizarán la “Noche Misionera” en la 22ª Libroferia Encarnación

La actividad, denominada “Noche Misionera”, se desarrollará desde las 19:30 en el escenario principal de la feria, que tiene como sede la Universidad Autónoma de Encarnación (UNAE). El encuentro reunirá a autores de distintos puntos del departamento, quienes presentarán obras vinculadas con la investigación histórica, crónicas, vivencias y homenajes a figuras locales.

El escritor Jorge Benítez señaló que uno de los principales atractivos de la jornada será la presentación de una obra dedicada al reconocido artista de San Ignacio Guazú, Koki Ruiz.

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Obras sobre la historia de los pueblos

Jorge Benítez tendrá a su cargo la presentación de “Santiago. Capital de las Ruinas Jesuíticas de Adobe. Crónicas Rescatadas (1884-1903)”, mientras que Stella Bogarín Frutos lanzará “Suenan los Secretos de Santiago. Historia de una Reducción Jesuítica del Paraguay”. Ambas publicaciones llevan el sello de la editorial El Lector.

También participarán la escritora de Santa Rosa, Misiones, Ruth Almada, autora de “Santa Rosa de Lima. Tierra de las Misiones Jesuíticas”; Camilo Cantero Cabrera, escritor y jurista, con “Bajo el cielo de Yaguacaramigta”; y Juan Escobar Schaerer y Domingo Del Puerto, quienes presentarán en forma conjunta “8vo. Departamento. Misiones - Paraguay: Historia, Distritos, Vivencias y Familias”.

Homenaje central a Koki Ruiz

Como acto principal de la velada, el periodista y escritor Andrés Colman Gutiérrez presentará la obra “Koki Ruiz. Un artista en el alma de su pueblo”, dedicada a la trayectoria y al legado del reconocido artista ignaciano.

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Jorge Benítez manifestó que este homenaje constituirá uno de los momentos centrales de la denominada “Noche Misionera”, que reunirá a escritores y lectores en torno a la historia, la cultura y la identidad del departamento de Misiones.

Sede y programación de la feria

La 22ª Libroferia de Encarnación fue inaugurada este lunes 1 de septiembre y permanecerá abierta al público hasta el domingo 6 del corriente. El recinto ferial funciona en la calle Kreusser, entre Honorio González e Independencia.