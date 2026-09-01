Pescadores de Ayolas inician medida de fuerza indefinida

La movilización se inició durante la mañana. Un grupo de pescadores se concentró frente a los portones de acceso de la sede local de la EBY, mientras otro sector realizó un corte parcial en la cabecera del puente sobre el arroyo Atinguy, límite entre los departamentos de Misiones e Itapúa.

El presidente de la Asociación de Pescadores Unidos de Ayolas, Rolando Ferreira, explicó que la medida fue adoptada tras el fracaso de las gestiones realizadas anteriormente.

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“Creemos que el director de Yacyretá, Luis Benítez, tendría toda la voluntad, pero sus subalternos no tienen intención de atender nuestros reclamos. El último cartucho que tenemos como organización es salir a la calle para exigir los compromisos asumidos”, señaló.

Reclamos concretos

El sector exige cupos laborales y participación en obras y trabajos temporales del proyecto Aña Cua, como compensación por la crisis que atraviesa la actividad pesquera.

Asimismo, reclama el cumplimiento de la ayuda nutricional y la entrega mensual de paquetes de alimentos, comprometidas mientras dure el proceso de limpieza de algas del río Paraná.

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Los pescadores también solicitan la reposición de elementos de pesca dañados por la proliferación de algas.

Medidas se intensificarán

Ferreira anunció que este miércoles la movilización continuará con el cierre de media calzada en el puente de Atinguy y en la avenida ubicada frente a la sede de Yacyretá en Ayolas.

La medida de fuerza se mantendrá por tiempo indefinido hasta obtener una respuesta favorable a los reclamos del sector.

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Antecedentes

El reclamo del sector pesquero se prolonga desde diciembre de 2025, sin que hasta la fecha exista una solución concreta por parte de la EBY.

A finales de julio, los pescadores ya se habían manifestado y levantaron la medida en cuarto intermedio, a pedido de la entidad binacional, para avanzar en las negociaciones.

Sin embargo, tras quince días sin respuestas ni reuniones, los dirigentes denunciaron que no fueron atendidos y que “no contestan llamadas ni mensajes”.

El 3 de agosto, el sector bloqueó el puente de Atinguy, pero tras nuevas promesas de diálogo levantó la medida.