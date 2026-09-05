Confirman fecha de lanzamiento del Festival Internacional de Teatro Encarnación 2027 para celebrar aniversario de Rocemí

La academia Rocemí celebrará 18 años el próximo 9 de setiembre, día en que abrirán la convocatoria para el Festival Internacional de Teatro Encarnación (FITE) 2027. La muestra teatral cada año convoca a elencos de todas partes del mundo.

En el marco de la celebración, ofrecen una cartelera de eventos teatrales y artísticos disponibles al público desde setiembre hasta diciembre de este año. El mismo día, habrá proyección de cortometrajes premiados de la academia, desde las 8:00 en el auditorio Paraná.

Para el jueves 10 de setiembre habrá proyección de cortos de nivel junior y juvenil, desde las 17:00 en el auditorio Paraná; mientras que el viernes 11 proyectarán la película «Et reflexum», de Fernando Pacheco, a las 20:00.

La reconocida obra “Residentas” tendrá funciones el martes 6 de octubre, a las 8:00, 10:00 y 14:00. Esto con el objetivo de recaudar fondos para participar del Festival Internacional de Teatro Traslasierra (Fittra), en Córdoba (Argentina), del 15 al 18 de octubre.

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Musical encarnaceno

La directora de Rocemí, Patricia Benítez, adelantó que preparan un gran musical con reconocidos artistas encarnacenos, que esperan estrenar sobre tablas el próximo 30 de octubre, bajo la dirección de la profesora Noemí Britez.

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La obra tendrá como nombre “El Gran Show” y permanecerá disponible todos los viernes de noviembre en el auditorio Paraná desde las 20:00.

También durante diciembre habrá varias clausuras de los estudiantes de la academia, por lo que la agenda continuará cargada de arte y teatro hasta fin de año, según detallaron los organizadores.

La responsable de la academia afirmó que posicionar el arte y la cultura es dificultoso, más aún en el interior del país, donde hay menor apoyo a los emprendimientos. «El camino fue difícil, hubo ocasiones en que actuamos con salas vacías, pero con el tiempo lo hemos superado y podemos decir que hoy se cumplió esa misión», manifestó.