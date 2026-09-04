Literatura
04 de septiembre de 2026 a la - 20:25

Fin de semana con una intensa agenda cultural y artística en la Libroferia Encarnación

Mujer con abrigo claro en estante de libros, observando atentamente varias publicaciones en un ambiente de feria literaria.
Jóvenes exploran libros en la Libroferia Encarnación, un evento cultural destacado en Paraguay.Sergio González

Este fin de semana se realizan las últimas jornadas de la Libroferia Encarnación. La agenda promete una variada programación de actividades culturales y artísticas.

Por Sergio González

Entre los principales atractivos del sábado se destacan Ricardo Flecha, quien presentará su libro y ofrecerá una presentación musical a las 19:30, y Purahéi Soul, que subirá al escenario principal a las 20:30.

Desde su apertura, la Libroferia Encarnación ha recibido delegaciones educativas de distintos puntos de Itapúa y del país. Participaron de encuentros con escritores y proyectos de promoción de la lectura.

El público general se ve atraído por una programación de alto nivel que integra literatura, ciencia, arte, música y actividades para niños y jóvenes.

Cuatro mujeres y un hombre sonríen en la feria, rodeados de estantes llenos de libros.
La Libroferia Encarnación tiene rostro joven en su edición 22°.

La Libroferia Encarnación atrae anualmente a 20.000 personas y representa a 1.500 nuevos lectores que participan de proyectos de promoción lectora. La actividad es de acceso libre y gratuito.

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Agenda de actividades

El sábado 5, desde las 08:00, se desarrollarán jornadas académicas y de divulgación científica. A partir de las 09:00 habrá talleres de pintura, cuentos cortos, robótica y propuestas para niños y adolescentes.

Mujer de cabello largo y oscuro, con camiseta negra y pantalones marrones, leyendo un libro en un ambiente de feria de libros.
La Libroferia Encarnación atrae a muchos jóvenes.

A las 10:30 se realizará la premiación del XI Concurso de Cuentos Cortos “Jóvenes que cuentan” y, a las 11:00, el reconocimiento a los líderes animadores y mejores proyectos de “Vamos a la Libroferia Encarnación”.

Por la tarde, a las 15:00, se presentará la obra infantil “El ciclón y el puente de amor”. A las 16:30 tendrá lugar el tradicional Cocido Literario, con Feliciano Acosta, Aníbal Saucedo, Marcela Bacigalupo y Celeste Galeano, mientras que desde las 17:00 se desarrollará la Noche de las Culturas.

A las 18:30 será presentado el libro “Zanardini y las palabras de la selva”, compilado por Alfredo Boccia Paz y Deisy Amarilla.

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Noche artística

La noche concentrará dos de los principales espectáculos de esta edición: a las 19:30, Ricardo Flecha presentará Coplas y jazmines, luchas y azahares y ofrecerá una presentación musical. A las 20:30, Purahéi Soul protagonizará uno de los conciertos centrales de la Libroferia.

Purahéi Soul dio el toque musical al evento.
Purahéi Soul se presentará mañana en la Libroferia Encarnación.

El domingo 6, desde las 09:00, habrá Ajedrez Gigante y Trueque de Libros. A las 14:00 comenzará el Fan Festival Tiempo Extra 12, con dibujo, pintura, cómics, trivias, torneos y cosplay. A las 15:00 se presentará el espectáculo infantil de títeres “El hijo pródigo”, seguido de nuevas presentaciones de libros y autores nacionales y argentinos.

A las 17:00 tendrá lugar “Rock en la Feria”; a las 18:30 se presentará “Entre piano y voz”, con Sofía Sienkawiec y Giovanni Brambilla; y a las 19:00 se realizará el cierre artístico con “Sinfonías de la Feria. Música de películas y más”, a cargo de la Orquesta Juvenil de la Ciudad de Encarnación, bajo la dirección de Adolfo Arrúa.