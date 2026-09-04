Fin de semana con una intensa agenda cultural y artística en la Libroferia Encarnación

Entre los principales atractivos del sábado se destacan Ricardo Flecha, quien presentará su libro y ofrecerá una presentación musical a las 19:30, y Purahéi Soul, que subirá al escenario principal a las 20:30.

Desde su apertura, la Libroferia Encarnación ha recibido delegaciones educativas de distintos puntos de Itapúa y del país. Participaron de encuentros con escritores y proyectos de promoción de la lectura.

El público general se ve atraído por una programación de alto nivel que integra literatura, ciencia, arte, música y actividades para niños y jóvenes.

La Libroferia Encarnación atrae anualmente a 20.000 personas y representa a 1.500 nuevos lectores que participan de proyectos de promoción lectora. La actividad es de acceso libre y gratuito.

Lea más: Celebrar «De pie»: Mendelzon presentó inspirador libro en la 22ª Libroferia Encarnación

Agenda de actividades

El sábado 5, desde las 08:00, se desarrollarán jornadas académicas y de divulgación científica. A partir de las 09:00 habrá talleres de pintura, cuentos cortos, robótica y propuestas para niños y adolescentes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

A las 10:30 se realizará la premiación del XI Concurso de Cuentos Cortos “Jóvenes que cuentan” y, a las 11:00, el reconocimiento a los líderes animadores y mejores proyectos de “Vamos a la Libroferia Encarnación”.

Por la tarde, a las 15:00, se presentará la obra infantil “El ciclón y el puente de amor”. A las 16:30 tendrá lugar el tradicional Cocido Literario, con Feliciano Acosta, Aníbal Saucedo, Marcela Bacigalupo y Celeste Galeano, mientras que desde las 17:00 se desarrollará la Noche de las Culturas.

A las 18:30 será presentado el libro “Zanardini y las palabras de la selva”, compilado por Alfredo Boccia Paz y Deisy Amarilla.

Lea más: Fram: Preparan desfile alegórico y festival para celebrar 70° aniversario

Noche artística

La noche concentrará dos de los principales espectáculos de esta edición: a las 19:30, Ricardo Flecha presentará Coplas y jazmines, luchas y azahares y ofrecerá una presentación musical. A las 20:30, Purahéi Soul protagonizará uno de los conciertos centrales de la Libroferia.

El domingo 6, desde las 09:00, habrá Ajedrez Gigante y Trueque de Libros. A las 14:00 comenzará el Fan Festival Tiempo Extra 12, con dibujo, pintura, cómics, trivias, torneos y cosplay. A las 15:00 se presentará el espectáculo infantil de títeres “El hijo pródigo”, seguido de nuevas presentaciones de libros y autores nacionales y argentinos.

A las 17:00 tendrá lugar “Rock en la Feria”; a las 18:30 se presentará “Entre piano y voz”, con Sofía Sienkawiec y Giovanni Brambilla; y a las 19:00 se realizará el cierre artístico con “Sinfonías de la Feria. Música de películas y más”, a cargo de la Orquesta Juvenil de la Ciudad de Encarnación, bajo la dirección de Adolfo Arrúa.