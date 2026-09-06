Santa Rosa del Aguaray invita a la cuarta edición de la Fiesta del Costelão

La ciudad, conocida como la Capital Nacional del Agua Pura, se prepara para recibir a numerosas familias que podrán disfrutar de una jornada gastronómica y cultural, con el tradicional asado de costilla, variedad de ensaladas y diferentes propuestas artísticas.

Durante la jornada se presentarán destacados artistas, entre ellos el Grupo Oasis, de reconocida trayectoria nacional e internacional, que promete desplegar su característico carisma y espectáculo musical. También estará presente desde San Pedro de Ycuamandyyú el grupo Paseo Musical, mientras que la danza estará a cargo del elenco Choperú.

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La actividad es organizada por el Club de Leones de Santa Rosa del Aguaray, y según los organizadores, todo lo recaudado será destinado a acciones sociales en beneficio de la comunidad.

El Show del Costelão se ha convertido en una de las actividades gastronómicas y culturales que reúne a una importante cantidad de familias y visitantes, ofreciendo una jornada de gastronomía, música, danza y confraternidad, en un ambiente pensado para compartir en familia.

Con esta cuarta edición, Santa Rosa del Aguaray vuelve a apostar por una fiesta que busca reunir tradición, cultura y solidaridad, convirtiéndose en una atractiva propuesta para disfrutar de la gastronomía y el talento artístico del segundo departamento.