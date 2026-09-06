Espectáculos
06 de septiembre de 2026 a la - 09:38

Santa Rosa del Aguaray invita a la cuarta edición de la Fiesta del Costelão

Imagen sin descripción
GEN

SAN PEDRO. En el distrito de Santa Rosa del Aguaray ya se prepara la cuarta edición del Show del Costelão, una propuesta que combina gastronomía, música en vivo y danza. El evento se realizará el próximo 27 de septiembre.

Por Omar Acosta

La ciudad, conocida como la Capital Nacional del Agua Pura, se prepara para recibir a numerosas familias que podrán disfrutar de una jornada gastronómica y cultural, con el tradicional asado de costilla, variedad de ensaladas y diferentes propuestas artísticas.

Durante la jornada se presentarán destacados artistas, entre ellos el Grupo Oasis, de reconocida trayectoria nacional e internacional, que promete desplegar su característico carisma y espectáculo musical. También estará presente desde San Pedro de Ycuamandyyú el grupo Paseo Musical, mientras que la danza estará a cargo del elenco Choperú.

Lea más: Domingo con amanecer frío y cielo parcialmente nublado

La actividad es organizada por el Club de Leones de Santa Rosa del Aguaray, y según los organizadores, todo lo recaudado será destinado a acciones sociales en beneficio de la comunidad.

El Show del Costelão se ha convertido en una de las actividades gastronómicas y culturales que reúne a una importante cantidad de familias y visitantes, ofreciendo una jornada de gastronomía, música, danza y confraternidad, en un ambiente pensado para compartir en familia.

Con esta cuarta edición, Santa Rosa del Aguaray vuelve a apostar por una fiesta que busca reunir tradición, cultura y solidaridad, convirtiéndose en una atractiva propuesta para disfrutar de la gastronomía y el talento artístico del segundo departamento.