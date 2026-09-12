Encarnación: agenda de actividades en conmemoración del centenario de la tragedia de 1926

​A cien años de aquella fatídica jornada que marcó la historia de la región, la ciudad de Encarnación se prepara para conmemorar este hito a través de una nutrida agenda de propuestas culturales y académicas.​

La agenda está coordinada por la Secretaría de Cultura de la Municipalidad, con el apoyo de otras dependencias e instituciones, bajo el lema “100 años de resiliencia, solidaridad y esperanza”.​

Entre las opciones destacadas, se llevarán a cabo los sábados de teatro en el Centro Municipal de Arte (CEMA) los días 12, 19 y 26 de septiembre, con obras de microteatro inspiradas en la resiliencia y la reconstrucción.

​Asimismo, el público podrá asistir a la presentación del libro “Entre escombros y esperanzas” el 17 de septiembre a las 18:30 horas en la galería de arte Pedro Agüero.​

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Otras actividades

​También se podrá participar en la cena inmersiva “Memorias del viento” el jueves 17 de septiembre a las 20:00 horas en el Silo San José.​

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La programación contempla además el concierto In Memoriam el jueves 17 de septiembre a las 20:00 horas en la catedral Nuestra Señora de la Encarnación, a cargo del Conservatorio Superior Santa Cecilia.​

Los actos protocolares centrales por el Día de la Solidaridad se realizarán el domingo 20 de septiembre a partir de las 16:30 horas.

​Las actividades continúan con la gran final del concurso de historia el 24 de septiembre en el Auditorio Mcal. Francisco Solano López de la Gobernación de Itapúa.

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Se extiende hasta octubre

​Los talleres de música y danza “Nuestros ritmos” se llevarán a cabo el miércoles 30 de septiembre en los horarios de 13:30 y 15:30 horas en la galería Pedro Agüero.

​La Cumbre Regional de Respuesta, Resiliencia y Rehabilitación tendrá lugar el martes 13 de octubre, consolidando así un espacio de memoria, arte y reflexión conjunta entre ambas orillas del río Paraná.