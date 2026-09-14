Encarnación: Proyectarán mediometraje “Furia Natural” sobre el ciclón de 1926

El Instituto de Formación Docente del Centro Regional de Educación de Encarnación (CREE) “General Patricio Escobar” presentará ocho funciones este martes 15 de setiembre del mediometraje “Furia Natural”. El audiovisual relata la tragedia del tornado de 1926, que devastó la villa baja de la capital de Itapúa.

La proyección se realizará en el Auditorio Paraná, sitio ubicado sobre Jorge Memmel y Mariscal Estigarribia, en el microcentro de la ciudad. Las entradas tienen un costo de G. 10.000, con descuentos de hasta el 50% para grupos escolares.

Las funciones se realizarán en los horarios de 8:30, 9:30 y 10:30 por la mañana; 14:00, 15:00 y 16:00 por la tarde; mientras que en la noche, 18:30 y 20:00.

El evento es abierto para todo el público. La docente Fany Madrazo indicó que el costo de la entrada es para costear el predio, que es alquilado.

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El mediometraje

Se trata de una obra realizada en el marco de un proyecto del Instituto de Formación Docente del CREE en el año 2005. Fue elaborada por Duo Producciones, escrita, producida y dirigida por Ariel Schönwald. Entretanto, el equipo de producción docente estuvo compuesto por Cristina Madrazo, María Alcaraz, Victoria Samolukievich, Rossana Casanello, Adela Giles, Rita Madrazo y Adela Gallinar.

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La pieza tiene 30 minutos de duración y gira en torno a testimonios de dos pobladoras de la época, Petronila Duarte de Von Willer y Clara Franco. Al término de la proyección se pasan los recortes del backstage de la producción.

Madrazo indicó que “nunca dimensionamos el valor histórico que hoy tiene esta pieza”. Esto debido a que, aparte de retomar los testimonios, fue grabada en ese entonces en la antigua Villa Baja de la ciudad, sitio que en la actualidad se encuentra debajo del subembalse del río Paraná.

El mediometraje fue declarado de interés cultural en el año 2023 por la Gobernación de Itapúa y en 2024 por la Cámara de Diputados.