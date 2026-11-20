La décima edición de la Noche de los Museos se realizará este sábado 21 de noviembre con una agenda simultánea que abarca 48 espacios culturales en la capital y 32 sedes distribuidas en Central, Alto Paraná, Itapúa, Paraguarí, Boquerón, Caazapá, Guairá, Misiones y Concepción. Durante seis horas —de 18:00 a 00:00—, el público podrá acceder a exposiciones permanentes, muestras temáticas, recorridos guiados y actividades artísticas, además de contar con el servicio de buses gratuitos que conectarán los distintos circuitos establecidos para facilitar el traslado entre sedes.

En estos museos se podrán encontrar distintas actividades como visitas guiadas, charlas, música en vivo acompañando esta actividad que a lo largo de una década se fue ganando el interés y el entusiasmo de la ciudadanía.

“A lo largo de esta década, el mayor logro de la iniciativa ha sido transformar radicalmente la percepción del público sobre los museos. Lo que antes se consideraba un recorrido estático, hoy se vive como una experiencia vibrante, dinámica y de encuentro”, destacó la Asociación Noche de Museos, que organiza esta actividad.

Rutas de buses gratuitos para la Noche de los Museos 2026

En Asunción habrá varios buses gratuitos a disposición de la ciudadanía para recorrer los museos. No obstante, el público también podrá visitar estos espacios por cuenta propia. La frecuencia de los buses será de 15 a 25 minutos y habrá sitios que permitirán intercambiar rutas.

Las rutas son las siguientes:

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Ruta A

Panteón Nacional de los Héroes y Oratorio a la Virgen Nuestra Señora de la Asunción (Intercambiador Ruta A-B)

MEF- Museo de Economía y Finanzas

Museo Casa de la Independencia

Centro Cultural de la Ciudad “Carlos Colombino-Manzana de la Rivera” (hasta las 23:00)

Centro Histórico Aristócrata

Centro Cultural FCM-UNA Prof. Dr. Salvador Addario Bentrón

Fundación Casa Museo y Academia de Batería “Nene y Papi Barreto”

Centro Cultural de España en Asunción (Intercambiador Ruta A y E)

Fundación Texo para el Arte Contemporáneo

Museo de Arte Sacro Fundación Nicolás Darío Lattourrete Bo

Centro Cultural Punto Divertido- Loma Tarumá

Archivo Histórico Diplomático “José Falcón” del Ministerio de Relaciones Exteriores

Espacio Cultural Roa Bastos - OEI

Museo de las Memorias: Dictadura y DD.HH. (hasta las 22:00)

Ruta B

Panteón Nacional de los Héroes y Oratorio a la Virgen Nuestra Señora de la Asunción (Intercambiador Ruta A-B)

MEF - Museo de Economía y Finanzas

Archivo Nacional de Asunción

Casa Bicentenario de la Música “Agustín Pío Barrios”

Museo del Automóvil - Club de Vehículos Antiguos del Paraguay

Museo Nacional de Bellas Artes (Intercambiador Rutas B y C)

Embajada de España. Residencia oficial

Casa de la Integración CAF - Intercambiador Rutas B y D)

Centro Cultural de la Embajada de Brasil- IGR Asunción (Intercambiador Rutas B y D)

Museo Judío del Paraguay Dr. Walter Kochmann

Casa Bicentenario del Teatro “Edda de los Ríos”

Casa Bicentenario de la Danza “Tala Ern de Retivoff”

Museo Histórico de la Masonería Paraguaya- Gran Logia Simbólica del Paraguay - GOP (Intercambiador Rutas B y E)

Casa Bicentenario de las Artes Visuales “Ignacio Núñez Soler”

Ruta C

Centro Cultural de la República El Cabildo

Museo Eclesiástico Monseñor Juan Sinforiano Bogarín

Casa Bicentenario de la Literatura “Augusto Roa Bastos”

Museo Nacional de Bellas Artes (Intercambiador Rutas B y C)

Museo de las Biblias del Colegio Internacional

Biblioteca Nacional del Paraguay

Museo Casa Taller Oscar Centurión Frontanilla

MuCi- Museo de Ciencias

Cine Cañisá

Pasaje de las Esculturas - Colección taller Pistilli

Museo de Sillas Asunción (MUSA)

Sociedad Científica del Paraguay

Museo Histórico Gral. Bernardino Caballero

Museo Etnográfico Dr. Andrés Barbero

Ruta D

Centro Cultural de la Embajada de Brasil- IGR Asunción (Intercambiador Rutas By D)

Dirección del Museo Militar del Ministerio de Defensa Nacional

Museo del CEL (hasta las 22:00)

Centro de Artes Visuales/ Museo del Barro (Hotel Esplendor)

Fundación Ricardo Migliorisi

Museo de la Cámara Fotográfica Mucafot-ITSI

Casa de la Integración CAF (Intercambiador Rutas B y D)

Ruta E

Centro Cultural de España en Asunción (Intercambiador Rutas A y E)

Museo “Juan Emiliano O’Leary” del Colegio Nacional de la Capital

Templo Budista Fo Guang Shan Asunción

Museo Histórico de la Masonería Paraguaya- Gran Logia Simbólica - GOP (Intercambiador Rutas B y E)

Ruta F

Centro de Artes Visuales/ Museo del Barro (Intercambiador Rutas F y D)

Fundación Ricardo Migliorisi

Museo de la Conmebol

Ruta G

Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay

Museo Mitológico “Ramón Elías”

Centro Cultural del Lago (hasta las 22:00)

El Cántaro BioEscuela Popular (hasta las 22:00)

Areté Centro Cultural Areguá (hasta las 22:00)

También en el Alto Paraná habrá una ruta disponible para hacer el recorrido de la Noche de los Museos, con entrada libre y gratuita. La frecuencia de los buses será de 15 a 25 minutos aproximadamente.

Ruta Alto Paraná

Museo Histórico Tacurú Pucú

Museo de Itaipú Tierra Guaraní

Museo Ka’aty (Los Yerbales)

Museo El Mensú

Biblioteca Municipal CDE

Para movilizarse en los buses gratuitos que ofrece la Noche de los Museos no se requiere agendamiento previo y solamente hay que acercarse a un punto del recorrido.

Igualmente se llevará a cabo un circuito en bicicleta, convocado por SpiderCycles y que estará abierto a todos los que quieran sumarse. La convocatoria es a las 17:30 frente al Museo de Conmebol. En este cuadro podés ver el recorrido:

El acto de apertura de la Noche de los Museos se realizará a las 18:00 frente al Panteón Nacional de los Héroes y contará con las palabras de los directivos de Noche de Museos.

También habrá un momento musical a cargo delos estudiantes de la Licenciatura de Música de la FADA- UNA:

Fátima Arami Godoy Vargas (violín).

Ibet Grommeck (violín).

María Belén Núñez Ramírez (viola).

Lucas Gaete (violonchelo

Igualmente está disponible una agenda digital en la cual se puede encontrar la lista de actividades que prepara cada museo para esta jornada.