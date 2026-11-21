Hay fechas que parecen venir acompañadas de un presagio, como un viernes 13 que suele cargar con supersticiones y malos augurios, pero en Asunción ocurrió exactamente lo contrario. La primera visita de Saramalacara al país, ese mismo día de noviembre, terminó convirtiéndose en una de esas noches que dejan una sensación de alivio, una inyección de energía en medio de días especialmente agitados.

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Sacramento Brewing Co. no estaba completamente lleno, pero eso no impedía que en el ambiente se sintiera una ebullición particular. El calor era aplastante, la humedad se pegaba al cuerpo y, sin embargo, nadie parecía demasiado preocupado por esas condiciones. Había una ansiedad compartida, una expectativa por encontrarse finalmente con Sara Azul Froján, la artista argentina que muchos habían seguido durante años a través de canciones, videos y universos digitales.

La semana paraguaya venía cargada de tensiones sociopolíticas y, en ese contexto, una noche de música también podía funcionar como un espacio de desahogo. La propia Sara había participado de un concierto de manifestación el día anterior y, más tarde, durante su presentación en Sacramento, tampoco pasaría por alto lo que estaba sucediendo en el país.

Antes de su aparición, una pantalla introdujo al público en su universo. La música de fondo fue construyendo una atmósfera oscura, acompañada por velas sobre el escenario. Había algo de ceremonia en aquella espera. Minutos después de las 22:00, Sara apareció y el lugar, simbólicamente, explotó.

Una descarga entre la rabia y la vulnerabilidad

Los bajos comenzaron a retumbar con una fuerza que se sentía directamente en el pecho. El sonido se apoderó del espacio y el público se transformó en una marea que parecía moverse por impulso propio. La temperatura subió todavía más, los vidrios comenzaron a empañarse y las canciones se sucedieron con una intensidad que no daba demasiado tiempo para recuperar el aliento.

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El repertorio recorrió distintas etapas de su trayectoria y reunió numerosas canciones, con un importante espacio para “MATADEROS”, su segundo álbum, junto a composiciones de “Heráldica”, “Heráldica+”, “eclips3” y sus primeros lanzamientos. También hubo lugar para las versiones de “Brujita”, de rusowsky, y “Danika”, de Evar.

Más que detenerse en cada canción, el recorrido permitió reconocer algunos de los conflictos que atraviesan su obra. En su música conviven la ostentación, el dinero, la moda, el deseo y las referencias de la cultura digital con sentimientos mucho menos resueltos: el despecho, la dependencia afectiva, los celos, la soledad y la dificultad para encontrar respuestas.

En canciones como “Cosas malas”, “Tu droga”, “Darksouls” y “Humo” aparece esa zona de los vínculos que pueden hacer daño, pero de los que no siempre resulta sencillo desprenderse. En “Sola” y “Señal de Dios” se asoman otras inquietudes, como la búsqueda de identidad, la incertidumbre y el deseo de encontrar alguna señal que permita orientarse.

También está la Sara desafiante que convirtió el trap en un espacio para construir una personalidad propia. “Guchi Polo”, “Esa hoe”, “Tax Free” y “Gastando racks en designer” juegan con los códigos del lujo, la apariencia y el reconocimiento, aunque detrás de esa superficie también se filtran el cansancio, la desconfianza y cierta insatisfacción.

Esa convivencia de registros es parte de lo que vuelve interesante su propuesta. La artista puede desplegar una imagen de seguridad y autosuficiencia para, en otro momento, dejar aparecer una vulnerabilidad mucho más difícil de disimular. Su música no ofrece una identidad ordenada ni pretende resolver esas contradicciones.

En entrevista sobre “MATADEROS”, Sara había definido el álbum con tres palabras: trap, nostalgia y adrenalina. También había explicado que el sonido rage le permitió liberar una ira acumulada que ya se manifestaba especialmente durante sus presentaciones en vivo. En Sacramento, esa dimensión física quedó expuesta con claridad: la música parecía necesitar el cuerpo, el movimiento y el contacto para terminar de completar su sentido.

Del universo digital al encuentro cuerpo a cuerpo

Saramalacara creció artísticamente en una época en la que internet dejó de ser solamente una herramienta de difusión para convertirse en un territorio de identidad y pertenencia. Buena parte de su lenguaje está atravesado por referencias a videojuegos, anime, redes sociales y distintas expresiones de la cultura digital. No se trata únicamente de incorporar esas imágenes a sus canciones, sino de construir alrededor de ellas un personaje y una comunidad capaz de reconocer sus códigos.

En ese sentido, su relación con las redes parece particularmente consciente. En un tiempo en que la exposición suele confundirse con la obligación de mostrar cada aspecto de la vida privada, Sara utiliza el entorno digital para desarrollar un imaginario propio, sin que necesariamente todo tenga que convertirse en una confesión personal. Hay una distancia entre la artista y su personaje, pero también una comunicación muy directa con quienes siguen su obra.

Esa sensibilidad tuvo un correlato muy distinto en el escenario paraguayo. Allí no había pantallas que mediaran el encuentro ni una conversación que pudiera quedar reducida a comentarios o publicaciones. Entre canción y canción, Sara se acercaba a la gente sin demasiados reparos. Se arrimaba a la valla, extendía las manos, recibía abrazos y permitía que el público la tocara. En algunos momentos se subió a los parlantes y llevó la intensidad del espectáculo todavía más arriba.

No parecía existir una distancia rígida entre quien estaba sobre el escenario y quienes habían ido a verla. Había una reciprocidad afectiva que se hacía visible en cada acercamiento. La gente respondía a sus canciones con una entrega que iba mucho más allá de acompañar los estribillos. Sara, a su vez, parecía disfrutar genuinamente de esa cercanía.

Hacía “quilombo”, se movía con fuerza y volvía una y otra vez hacia el público. Pero también encontraba momentos para hablar, agradecer la convocatoria y reconocer el contexto que atravesaba Paraguay.

Durante la presentación recordó su participación en el encuentro de protesta de la víspera y expresó su admiración por la gente que salía a manifestarse y resistir. Ese gesto tuvo un significado especial en una semana en la que las calles y los reclamos ciudadanos ocupaban un lugar central en la conversación pública. La artista reconoció que la música tampoco sucede aislada de la realidad que la rodea.

Una comunidad que encuentra su lugar

En una conversación anterior que tuvimos, Sara había hablado sobre la comunidad que se fue formando alrededor de su música. No la describía simplemente como un conjunto de personas que escuchan canciones, sino como un grupo capaz de interpretar referencias, descubrir conexiones y participar de un universo que se construye más allá de los lanzamientos.

También había dicho que necesitaba trabajar en algo más grande que ella misma. En Asunción, esa idea dejó de ser una reflexión para convertirse en una experiencia concreta.

La gente que había encontrado su música en internet estaba ahí, compartiendo el mismo espacio, cantando y devolviéndole físicamente toda esa energía. Por un momento, las referencias digitales, las imágenes y los códigos que suelen circular por las pantallas encontraron una expresión tangible. Había una comunidad reunida alrededor de una artista que, a pesar de su creciente proyección internacional, sigue construyendo su relación con el público desde esa cercanía.

Hace tiempo no se veía una entrega tan intensa y, al mismo tiempo, tan afectiva. No era solamente la potencia del sonido o la energía de los cuerpos moviéndose. Había una especie de acuerdo tácito entre Sara y quienes la acompañaban: ella ofrecía su música sin reservas y del otro lado recibía una respuesta igualmente generosa.

Cuando el encuentro terminó, quedó la sensación de haber asistido a algo más que una presentación de canciones. En una fecha asociada popularmente con la mala suerte, Saramalacara trajo una especie de bendición sin solemnidad: una celebración del encuentro, una oportunidad para soltar por un rato las tensiones y reconocerse en otros.

En un mundo que muchas veces empuja a la desconexión, Sara encontró en la música una manera de reunir a personas que, desde distintos lugares, comparten inquietudes, contradicciones y ganas de seguir adelante.

El viernes 13, en Sacramento, la superstición quedó afuera. Adentro hubo bajos, sudor, abrazos y una marea de gente que, durante una noche, encontró en la música una razón para sentirse un poco menos sola.