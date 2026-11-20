Vöudevil Venue estaba lleno y el ambiente tenía esa temperatura particular que alcanza el rap cuando conecta con su gente. Desde los primeros temas, Acru dejó en evidencia por qué es uno de los nombres destacados del hip hop argentino: tiene una pisada contundente, una capacidad impresionante para encadenar rimas y una manera de decir que mantiene la atención en cada palabra.

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Un tema tras otro, casi sin dar respiro. En canciones como “Padre Nuestro”, el despliegue verbal se convirtió en una sucesión de versos que parecían salir a ráfagas. Detrás, DJ Haze acompañaba con un trabajo igualmente notable en las bandejas, sumando mezclas y scratches en vivo que no funcionaban como un simple fondo, sino como parte fundamental de la energía del espectáculo.

La conexión con el público se hizo sentir en los coros, en los gritos y en ese “olé, olé, olé” que apareció en distintos momentos de la noche. Acru, por su parte, se mostró agradecido por el recibimiento. “Qué privilegio sentirse así, tan apreciado”, expresó, antes de anticipar que habían llegado con ganas de rapear y que de allí saldrían “desmayados”.

El encuentro también tuvo espacio para las palabras que exceden las canciones. Al presentar “Josear”, una pieza que definió como especial, hizo referencia a Tucumán, a la condición de trabajadores y a la pertenencia latinoamericana. “Latinoamérica para mí hace rato tiene el mejor rap en castellano”, afirmó. Viéndolo sobre el escenario, resulta difícil no encontrar razones para acompañar esa afirmación: en su propuesta conviven la destreza técnica, la identidad y una escritura que no pierde de vista el mundo que la rodea.

Esa mirada apareció con mayor fuerza durante un momento de freestyle, en el que abordó cuestiones políticas y llamó a no rendirse frente a las dificultades. Habló de Argentina y Paraguay como pueblos luchadores, trazando un puente entre ambas realidades. Antes, también había agradecido la posibilidad de girar por la región y recordó lo difícil que resulta para los trabajadores de la música de ambos países llevar el rap a Latinoamérica y al mundo, una posibilidad que definió como una utopía.

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El repertorio incluyó canciones como “Malibú”, “Throw Up Session #1” y “Throw Up Session #2”, además de “Romario” y “Román”. Pero más allá del recorrido musical, lo que quedó fue la impresión de estar frente a un artista que entiende el rap como algo más que una exhibición de velocidad o destreza. Acru observa, registra y escribe desde un lugar cercano a las experiencias de quienes lo escuchan. No parece hablar desde afuera de esa realidad, sino ser parte de ella.

En esa cercanía está buena parte de su fuerza. La técnica impresiona, DJ Haze eleva cada momento desde las bandejas y el público responde, pero es la combinación de todo eso con una mirada propia lo que termina de darle sentido a la propuesta. Una noche en la que el rap fue celebración, encuentro y también una forma de reconocerse en una misma región.