Regina Rivas ofrecerá charla sobre la ilustración en Paraguay

“Trazo y relato: una charla con la ilustradora Regina Rivas” se titula la actividad que se realizará hoy en el Espacio Cultural Staudt (Iturbe 333 y Mcal. Estigarribia), en el marco de la exposición “Arte femenino, en diálogo con la memoria urbana” del colectivo Sinergia. Será a las 18:30, con acceso libre y gratuito.

Bajo el título “Ilustrar en Paraguay: entre imágenes, géneros y relatos”, este encuentro busca abrir un espacio de diálogo acerca del lugar que ocupa la ilustración en la escena cultural paraguaya y los relatos visuales que emergen de la práctica artística.

Los asistentes al encuentro podrán interactuar con Rivas en una ronda de preguntas y reflexiones. También podrán observar los trabajos de la ilustradora, que forma parte de la colectiva de arte Robusta.

¿Quién es Regina Rivas?

Regina Rivas nació en Asunción en el año 1982. Desde temprana edad encontró en el dibujo una forma de expresión, que con el tiempo se consolidó como su oficio y pasión. Estudió Diseño Industrial y, a partir de allí, se acercó a la serigrafía y al mundo de la ilustración.

Ha participado en exposiciones colectivas en Asunción, São Paulo, México y Bogotá, y combina su labor como ilustradora independiente con proyectos personales. Fue docente del Instituto Superior de Arte Olga Blinder y actualmente integra la colectiva Robusta, un espacio que impulsa y visibiliza el trabajo de las artistas paraguayas.