Festivales de danza contemporánea Syry y Crear en Libertad abren convocatorias

Tanto el Syry Festival Internacional de Artes Escénicas Contemporáneas, que este año llega a su sexta edición, como el festival Crear en Libertad 2025, renuevan su compromiso de abrir plataformas de creación y encuentro en el país.

Syry Festival Internacional de Artes Escénicas Contemporáneas VI – Asunción Danza XVIII se celebrará del 15 al 20 de septiembre en Asunción, San Lorenzo y Yaguarón, con actividades presenciales y también en formato digital.

La organización recibirá postulaciones hasta el 31 de agosto de 2025 para dos espacios: la Muestra Jóvenes Talentos, pensada para creadores emergentes, cuyas obras seleccionadas contarán con un caché como incentivo a la creación; y el ciclo online Todos Podemos Bailar, que funcionará como una vitrina digital para propuestas breves y experimentales.

Las bases y el formulario de inscripción están disponibles en la biografía de la cuenta oficial de Instagram @syryfestivaldeartesescenicas, y las consultas pueden enviarse al correo syryfiaec@gmail.com. El festival cuenta con el apoyo de @cultura_py y @afutravelclub.

Por su parte, el festival Crear en Libertad ha anunciado la ampliación del plazo de sus convocatorias hasta el 21 de agosto a las 23:59.

En esta edición se recibirán propuestas de artistas, compañías y colectivos de danza contemporánea o interdisciplinaria en Paraguay, de entre los cuales se seleccionarán dos obras para integrar la programación oficial.

Además, el 6 de septiembre la Plaza de la Democracia se transformará en un gran escenario al aire libre con la iniciativa 300 Metros de Danza, que reunirá a academias, grupos, festivales y profesionales de distintos oficios vinculados a la danza, ofreciendo un espacio abierto a todas las disciplinas y ritmos.

La información completa y los formularios de inscripción están disponibles en la página web www.crearenlibertad.org y en el enlace de la biografía oficial del festival.

Ambas convocatorias ponen de relieve el dinamismo de la escena cultural paraguaya y la voluntad de estos festivales de seguir generando espacios de creación, circulación y comunidad en torno a la danza y las artes escénicas.