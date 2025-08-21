“Currículum hablado”: Jorge Ocampos abre nuevo ciclo de charlas de Gente de Arte

El encuentro con el artista Jorge Ocampos será a las 19:00 en el Centro Cultural de la Ciudad Manzana de la Rivera (Ayolas c/ Benjamín Constant), con acceso libre y gratuito.

A través de este nuevo ciclo, Gente de Arte buscará establecer espacios de encuentro y reflexión en torno a la práctica artística, en los que la palabra y la experiencia personal de los creadores se comparte y sirve como aprendizaje para la comunidad artística.

Según detalló la organización, “Curriculum hablado” será un espacio mensual en el que socios y socias de la agrupación compartirán sus trayectorias, búsquedas y procesos creativos en un formato abierto, cercano y dialogando con el público.

Jorge Ocampos Roa inició su formación en la década de los ochenta en la Escuela de Bellas Artes de Curitiba, Brasil. Posteriormente profundizó su práctica en los talleres de Olga Blinder y en los primeros años del Instituto Superior de Arte (ISA) como docente de lenguaje visual.

Su producción pictórica se caracteriza por una permanente actitud de laboratorio, explorando materiales, texturas y soportes diversos.

Su trayectoria incluye premios y distinciones como el Primer Premio de Pintura Pindú, el Primer Premio Jerusalén 3000 (Israel), y la selección para residencias y festivales celebrados en Oaxaca y México DF, México; Cuenca, Ecuador; Seúl, Corea; y Nueva York, Estados Unidos.