Embajada de Alemania convoca a los muralistas para el Premio de Artes Visuales

Bajo el lema “La música, el lenguaje universal que nos conecta”, esta nueva edición del Premio de Artes Visuales de la Embajada de Alemania en Paraguay está dirigido a artistas mayores de 18 años que cuenten con experiencia en muralismo.

Los interesados pueden enviar sus postulaciones hasta el próximo 10 de octubre, vía correo electrónico, incluyendo el formulario de participación, un boceto del mural propuesto, una justificación conceptual, el currículum artístico y portafolio visual.

Las bases y condiciones se pueden consultar en www.asuncion.diplo.de/premio.

Las propuestas serán evaluadas por un jurado según su calidad artística y conceptual, además de la trayectoria del artista. El premio será de 1.000 dólares.

El mural ganador será realizado por el artista en un espacio público de Asunción, designado por la Embajada de Alemania, durante el próximo mes de noviembre de 2025.

Celebración a la música y al arte urbano

Con respecto a este certamen, el embajador Gordon Kricke afirmó que “la música trasciende fronteras y une a las personas más allá de las palabras”.

“Con este premio queremos celebrar justamente esa conexión universal, inspirándonos en la guarania como expresión auténtica del alma paraguaya. Es muy gratificante ver cómo las ediciones anteriores de este premio han contribuido de forma concreta al arte local con murales que hoy podemos ver en la Costanera de Asunción”, añadió.