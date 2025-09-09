Gente de Arte continúa su ciclo de charlas con la participación de Mabel Ávila

La Asociación Gente de Arte sigue consolidando “Curriculum Hablado”, un ciclo que busca abrir la palabra y la experiencia de los artistas hacia un público amplio y participativo. En cada encuentro, los creadores comparten su recorrido profesional, sus búsquedas estéticas y los procesos que sostienen su práctica, generando un espacio de diálogo directo con la comunidad.

El ciclo comenzó con la presencia de Jorge Ocampos Roa, y en esta segunda edición contará con la participación de Mabel Ávila, artista e investigadora reconocida por su compromiso con el arte contemporáneo y la reflexión en torno a los procesos creativos. La charla se desarrollará en un clima abierto, con espacio para el intercambio de preguntas, comentarios y experiencias con el público presente.

La invitada de esta edición, Mabel Ávila, nació en Bogotá, Colombia, y desde 1983 reside en Paraguay. Es doctora en Derecho por la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, y complementó su formación académica con estudios de pintura, grabado, historia y teoría del arte en el Instituto de Arte (IdeA), bajo la dirección de la reconocida artista Olga Blinder. A lo largo de su carrera, ha presentado diversas muestras individuales y colectivas.

Ávila cuenta con una amplia trayectoria como artista visual, conferencista e investigadora. Ha dictado más de treinta conferencias en instituciones culturales y académicas de gran relevancia, entre ellas el Centro Cultural de España Juan de Salazar, la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) y el Instituto Superior de Arte. Sus investigaciones y ponencias han abordado temáticas que van desde el Renacimiento y el Barroco Guaraní hasta las manifestaciones del arte contemporáneo.

Sobre el ciclo

Con la puesta en marcha de “Curriculum Hablado”, Gente de Arte propone un espacio mensual donde la voz de los propios artistas se convierte en el principal vehículo de aprendizaje y reflexión. El ciclo pretende acercar al público a las experiencias personales y profesionales de los creadores, promoviendo un conocimiento más cercano de la práctica artística y sus múltiples formas de expresión.

La organización destacó que este formato de charlas permite vincular a la comunidad artística con el público en general, generando un ámbito en el que la palabra se convierte en un puente para comprender las motivaciones, desafíos y logros que atraviesan a quienes eligen el camino del arte.