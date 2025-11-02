“Ka’aguy Póra”: Primera exposición individual de Lorenzo Escobar en Areguá

Hoy a las 11:00 horas se inaugura “KA’AGUY PÓRA”, la primera muestra individual del joven artista visual Lorenzo Escobar, en el Atelier Carlos Rolandi, organizada por Gestión Cultural Areguá y La Babosa Bar y Cultura. El espacio se encuentra en Avda. Mariscal López 1204, en la ciudad de Areguá.

Con el título “Kerai”, esta serie de pinturas se adentra en un paisaje simbólico y onírico que invita al espectador a internarse en un bosque tanto inquietante como sagrado. A través de una paleta cargada de contrastes y una técnica precisa e intuitiva, Kerai nos confronta con las emociones más antiguas de la humanidad: el miedo, el silencio, la incertidumbre… y la posibilidad de hallar refugio en lo desconocido.

Lea más: A propósito de ContraEstética, de Carlos Rolandi. Encuentros y desencuentros

La curaduría y el montaje están a cargo del artista visual y galerista Carlos Rolandi y de Mauren Coronel, gestora cultural de Areguá y fundadora del espacio La Babosa Bar y Cultura, proyecto que impulsa la descentralización del arte y la cultura en el territorio.

Sobre el artista

Lorenzo Escobar nació en 1993 en Benjamín Aceval (Chaco’i) y cursó estudios en el Instituto Superior de Bellas Artes. Ha participado en diversas exposiciones colectivas desde 2015, incluyendo el Circuito de Galerías de Areguá (2023), Tiempos Posibles (2021), Abramos las puertas hacia la expresión (2021) y el Proyecto APP en Benjamín Aceval (2019). “KA’AGUY PÓRA” marca un hito como su primera exposición individual.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Sobre el espacio

La Babosa Bar y Cultura es un centro cultural independiente con base en Areguá que busca fortalecer la escena artística local desde la autogestión y la colaboración. Desde su creación, el espacio se ha consolidado como un punto de encuentro para artistas emergentes, gestores y públicos diversos, generando oportunidades de exhibición, formación y diálogo en torno al arte y la cultura contemporánea.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Areguá: la ciudad donde se respira creatividad

Con recursos propios y un fuerte compromiso comunitario, La Babosa sostiene su misión de abrir puertas a nuevas voces y acompañar los procesos creativos que dan vida al territorio.

Vernissage

Fecha: Domingo 2 de noviembre

Hora: 11:00 hs

Lugar: Atelier Carlos Rolandi (Avda. Mcal. López 1204, Areguá)

Artista: Lorenzo Escobar

Curaduría y montaje: Carlos Rolandi y Mauren Coronel