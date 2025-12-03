“Raíces del mundo” llega a la Plaza Italia con artistas de España, Francia y Paraguay

El grupo español Fetén Fetén, el pianista franco-iraní Nima Sarkechik y las agrupaciones paraguayas Néstor Ló y los Caminantes y Jeheká serán parte del concierto “Raíces del mundo”. El encuentro será este jueves 4 a las 20:30, con acceso libre y gratuito.

La Plaza Italia (15 de agosto e/ Ygatimí) será el escenario de este concierto de fin de año, en el cual también estará la feria Sabores del Mundo, con propuestas gastronómicas.

La actividad es organizada por la red de Institutos Culturales de la Unión Europea (EUNIC), integrada por el Centro Cultural de España “Juan de Salazar”, el Instituto Cultural Paraguayo-Alemán, la Alianza Francesa y la Embajada de Italia, en conjunto con la Delegación de la Unión Europea.

De esta manera, estos centros culturales unirán sus propuestas de cierre de año para ofrecer al público un concierto multicultural, a través del lenguaje común de la música.

"Raíces del Mundo propone un viaje sonoro hacia la esencia de distintos pueblos y culturas. Un recorrido por ritmos populares de amplias geografías, donde las influencias migran, se mezcla y reinventan", detallaron los organizadores.

En este sentido, señalaron que la programación “busca tender puentes entre identidades, armonías y estéticas diversas, invitando al público a sumergirse en sonidos que dialogan entre la tradición y los nuevos lenguajes”.

Fetén Fetén es un dúo español de música instrumental integrado por Jorge Arribas y Diego Galaz que ofrece una lectura contemporánea de la música tradicional y de la música popular de baile.

Valses, chotis, seguidillas o habaneras integran parte de la paleta de ritmos con la que este grupo invita a viajar por la geografía de España y de otros rincones del mundo.

El pianista franco-iraní Nima Sarkechik, por su parte, es reconocido por una propuesta que combina virtuosismo, sensibilidad intercultural y nuevas formas de abordar la música clásica.

El músico, formado en el Conservatorio Nacional Superior de Música y Danza de París, ha desarrollado un enfoque profundamente corporal y expresivo del piano; además de vincular su labor musical con el trabajo social.

Con la fuerza del folclore contemporáneo también llegará a este encuentro el grupo local Néstor Ló y los Caminantes, combinando diversos ritmos tradicionales de Latinoamérica. En tanto, Jeheká estará con una propuesta de folk electrónico experimental.