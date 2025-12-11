Arte contemporáneo y pesebres se exhiben en las salas del Cabildo

“Pesebres Artesanales Tradicionales del Paraguay” se denomina la muestra habilitada el pasado viernes, con el apoyo del Instituto Paraguayo de Artesanía (IPA).
En la misma se pueden encontrar trabajos realizados en diferentes materiales y en distintas localidades.
En esta exposición, que estará habilitada hasta el 11 de enero, se pueden apreciar piezas realizadas en madera, palo santo, piedras, ysypo, así como la cerámica modelada a mano.
En estos pesebres también se plasman algunas tradiciones o miradas contemporáneas, sumando a las figuras tradicionales elementos de la fauna y flora local.
En tanto, hasta el próximo 19 de diciembre en la sala de exposiciones temporarias 3 y 4, se puede visitar la muestra “Expresiones”, que cuenta con la curaduría de Laura Martínez.
La misma reúne obras de 19 artistas locales, con el apoyo de la Galería Jara-Gill Artes. En esta exposición se pueden apreciar trabajos en diversas técnicas como pinturas al óleo, acrílico, también dibujos en grafito, reproducción, dutch pour, técnica mixta y cerámica.
Los artistas que participan de esta muestra son: Sandra G. A; Estela Patiño, Antonio Evies, Sara Ozuna, Michael Burt, María Eugenia Yegros, Odila Benítez, Vidal Jara Gill, Mirna Sosa C., Teresita Sardi y Lorena Caimen.
Igualmente se pueden apreciar los trabajos de Ninelle Shtivelberg, Victor Shtivelberg, Milciades Torres Díaz, Xenia Szwako Orinko, María Gloria Caballero, Elena Sachero, Gloria Valle, y Svetlana Vietsky.
Las obras de “Expresiones” dialogan con la materia, la memoria y la expresión individual de cada uno de los artistas.
Las muestras pueden ser visitadas de lunes a viernes, de 7:30 a 18:00 y los fines de semana y feriados, de 9:00 a 17:00. El centro cultural está sobre la Avda. República e/ Río Tebicuary y Río Manduvirá. Acceso libre.