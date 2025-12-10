Cultura
10 de diciembre de 2025 - 01:00

Fotografía colectiva: se inaugura “Observadores”, la exposición final del taller de AZAYE

Una de las fotografías que forma parte de esta exposición.gentileza

La muestra fotográfica “Observadores”, surgida del ciclo formativo de AZAYE Taller Creativo, se inaugura este miércoles 10 de diciembre en el Espacio Cultural Staudt, a las 19:00. La exposición reúne los proyectos desarrollados por los 24 participantes del taller, junto a los fotógrafos Javier Medina y René González, y al artista y escultor Juan Pablo Pistilli.

Por ABC Color

AZAYE Taller Creativo, espacio dedicado a la formación y exploración artística, presenta “Observadores”, la exposición final del ciclo formativo realizado a lo largo de 16 clases.

La muestra nace de un proceso en el que los participantes encontraron en la fotografía un territorio compartido de diálogo, experimentación y construcción colectiva.

Durante el programa, que abordó módulos como historia de la fotografía, laboratorio, iluminación, reportaje, ensayo fotográfico, comunicación y producción editorial, los asistentes desarrollaron proyectos personales guiados por un enfoque integral de las artes visuales como medio de conocimiento y expresión comunitaria.

La exposición reúne obras de los fotógrafos invitados Javier Medina y René González, y del artista y escultor Juan Pablo Pistilli, quienes exponen junto a los 24 participantes del taller. El resultado es un recorrido visual diverso, articulado por múltiples miradas y procesos creativos.

La inauguración de “Observadores” se realizará el miércoles 10 de diciembre en el Espacio Cultural Staudt, ubicado en Iturbe 333 casi Mariscal Estigarribia.