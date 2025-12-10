Fotografía colectiva: se inaugura “Observadores”, la exposición final del taller de AZAYE

AZAYE Taller Creativo, espacio dedicado a la formación y exploración artística, presenta “Observadores”, la exposición final del ciclo formativo realizado a lo largo de 16 clases.

La muestra nace de un proceso en el que los participantes encontraron en la fotografía un territorio compartido de diálogo, experimentación y construcción colectiva.

Durante el programa, que abordó módulos como historia de la fotografía, laboratorio, iluminación, reportaje, ensayo fotográfico, comunicación y producción editorial, los asistentes desarrollaron proyectos personales guiados por un enfoque integral de las artes visuales como medio de conocimiento y expresión comunitaria.

La exposición reúne obras de los fotógrafos invitados Javier Medina y René González, y del artista y escultor Juan Pablo Pistilli, quienes exponen junto a los 24 participantes del taller. El resultado es un recorrido visual diverso, articulado por múltiples miradas y procesos creativos.

La inauguración de “Observadores” se realizará el miércoles 10 de diciembre en el Espacio Cultural Staudt, ubicado en Iturbe 333 casi Mariscal Estigarribia.