Embajada de Alemania inaugura hoy mural dedicado a la guarania en Punta Karapã

La Embajada de Alemania en Asunción y el Instituto Cultural Paraguayo Alemán (ICPA-GZ) realizarán hoy el acto inaugural del mural “Cien años de guarania”, que fue elaborado por Antonella Aranda Ávila tras ser adjudicada con el Premio de Artes Visuales 2025.

La obra de 60 metros cuadrados está ubicada en Punta Karapã (acceso por Mcal. López y Caballero) y se sumará a la galería de murales al aire libre que tiene el lugar, donde también está la casa en la que vivió José Asunción Flores, el creador de la guarania.

La 12ª edición del Premio de Artes Visuales de la Embajada de Alemania estuvo dedicada al Centenario de la guarania, que el año pasado fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

“A través del muralismo se busca crear una obra pública, viva y accesible, que inspire a personas de diferentes culturas y fomente el intercambio y el entendimiento mutuo”, señalaron desde la embajada.

La selección de la obra ganadora estuvo a cargo de un jurado integrado por Luz María Bobadilla, en representación de la Dirección de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Asunción; la promotora cultural María Olga Vyzokolan, Iván Vázquez, muralista ganador del Premio de Artes Visuales 2021; Christian Núñez, coordinador de Chacatours; Jörg Herrera, ministro consejero de la Embajada de Alemania; y Patricia Pangrazio, presidenta del ICPA.

Los mismos eligieron a la obra de Antonella Aranda Ávila, una arquitecta paraguaya y artista visual autodidacta, con formación en Brasil. Su trabajo fusiona la lógica y precisión de la arquitectura con la libertad de la creación artística, dando lugar a un enfoque creativo distinto y contemporáneo.

La artista destacó el aporte de la comunidad de Punta Karapã durante la realización del mural. “Llegué a la Chacarita creyendo que iba a aportar algo a la comunidad. Me fui una semana después entendiendo que fueron ellos quienes me aportaron a mí: a mi humanidad, y a mi manera de mirar y sentir”, expresó.

Agregó que esos días se sintió parte del barrio y agradeció a la Embajada de Alemania por darle “el espacio para vivir algo tan transformador”.

El embajador de Alemania en Paraguay, Dr. Gordon Kricke, destacó el poder de la música para unir a las personas más allá de las palabras.

“Con este premio queremos celebrar justamente esa conexión universal, inspirándonos en la Guarania como expresión auténtica del alma paraguaya. Es muy gratificante ver cómo las ediciones anteriores de este premio han contribuido de forma concreta al arte local con murales que hoy podemos ver en la Costanera de Asunción”, afirmó.

Agregó que esta edición del premio “da continuidad a ese camino de apoyo al arte urbano”.