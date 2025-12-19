“Arte en pequeño formato” para celebrar la Navidad en la Manzana de la Rivera

Gente de Arte, con el apoyo del Centro Cultural Manzana de la Rivera, organiza el encuentro “Artistas visuales en feria, pequeño formato”, que se realizará el sábado 20 de diciembre, de 18:00 a 23:00, en el patio del emblemático espacio cultural. La propuesta invita a compartir un atardecer navideño con arte accesible, espíritu comunitario y una cuidada selección de obras originales.

Participarán artistas de Gente de Arte, del colectivo Medium Aquae y creadores invitados, quienes presentarán trabajos en diversas disciplinas y técnicas como pintura, acuarela, cerámica, collage, puntillismo, grabado y escultura, entre otras. Las obras, concebidas en pequeño formato, se proponen como una alternativa original para regalos de fin de año, al tiempo que acercan la producción artística local a nuevos públicos.

El encuentro estará coordinado por Marta Rocío Benítez y Carolina Pedro, asociadas a Gente de Arte. “Este encuentro artístico busca convertirse en un espacio de unión y pertenencia: cada detalle adquiere un sentido ritual que celebra la colaboración, la memoria y la esperanza”, señala Benítez, impulsora de la iniciativa junto a la Manzana de la Rivera.

En esa línea, destaca que “el espacio no solo ofrece obras accesibles, sino que también resignifica la construcción de vínculos entre artistas, instituciones y comunidad, reafirmando que el arte es un espacio de confianza, transparencia y celebración colectiva”.

La jornada incluirá además una mesa especialmente pensada para niñas y niños, con juegos y actividades de pintura, reforzando el carácter abierto y familiar de la propuesta.

Entre los objetivos del encuentro se encuentran la visibilización de la producción artística local, el fortalecimiento de los lazos culturales y comunitarios y la consolidación de esta feria como un espacio artístico periódico dentro del calendario cultural de la ciudad.