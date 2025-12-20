El Museo del Barro y la Fundación Migliorisi presentan dos muestras que exploran memoria, cuerpo y representación

El Museo del Barro inaugura la exposición “Las Noguera. Seis formas del barro”, una muestra que reúne obras de Blanca Efigenia, Ediltrudis, Carolina, Edelmira, Susana y Mariza Noguera, hijas de la ceramista Julia Mercedes de Areco (1938–2023), todas residentes y trabajadoras de la Compañía 21 de Julio de Tobatí.

Lea más: La botánica como poética visual en la muestra “Herbarium” de Verónica Viedma Paoli

La inauguración tendrá lugar este sábado 20 de diciembre a las 18:30 horas en la Sala Olga Blinder del museo, ubicado sobre Grabadores del Cabichuí 2716, en Isla de Francia, Asunción.

Con curaduría de Ticio Escobar y Osvaldo Salerno, la exposición es el resultado de un proyecto de promoción del arte popular impulsado por el museo a través de su tienda, el Almacén de Doña Estela, que durante 2025 acompañó la producción artística de las seis hermanas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Esta iniciativa se inscribe en una línea de trabajo sostenida por la institución, con antecedentes como la promoción del arte aché y de artistas como Salustiano Portillo y Apolonio Portillo, y culmina en una muestra que pone en diálogo formas tradicionales de la cerámica con procesos de innovación formal.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según Ticio Escobar, las Noguera desarrollan “un mundo de figuras antropo y zoomorfas, provistas de notable seguridad en el manejo del espacio escultórico”, en piezas que enfrentan el desafío de reinventar la memoria y los mundos cotidianos a través de la materia.

Las obras se inscriben en prácticas ceramísticas de raíz guaraní, adaptadas históricamente por procesos coloniales y de globalización, y emplean técnicas como el fumigado y el uso del engobe. Escobar destaca además el particular sentido del humor, la presencia del cuerpo y un delicado erotismo como rasgos distintivos de su producción.

La exposición podrá visitarse de martes a sábados, de 14:00 a 20:00 horas. Las entradas tienen un costo de 50.000 guaraníes de martes a jueves, mientras que los viernes y sábados el acceso es gratuito.

Ritual y arte

Por otro lado, la Fundación Migliorisi/Colecciones de Arte inaugura también hoy a las 18:30 horas, la exposición “La verdad de la máscara”, en la sala Cira Moscarda de la Fundación, ubicada sobre Grabadores del Cabichuí 2714, con acceso por el Museo del Barro. La muestra es organizada conjuntamente con la Fundación Itaú y cuenta con el apoyo de esta institución.

Gracias a la contribución de Cliff Russo y Norma Albospino, amiga personal de Ricardo Migliorisi, fueron recuperadas recientemente 27 máscaras que pertenecieron a la colección particular del artista y que ahora pasan a integrar el acervo de la Fundación que él mismo creó. Estas piezas se suman a una colección que reúne tanto la obra de Migliorisi como conjuntos de procedencias y sentidos diversos.

Con curaduría de Ticio Escobar y Osvaldo Salerno, la exposición propone vincular la poética de estas máscaras con preocupaciones locales y contemporáneas, abordando su dimensión ritual, comunitaria, lúdica y teatral. Para Escobar, “como en los rituales mítico-religiosos, la máscara no esconde el personaje que representa, sino que lo revela”, al permitir que el oficiante encarne, por un tiempo, una figura divina, fantástica o animal, manifestando una verdad profunda.

La mayoría de las máscaras expuestas procede de distintos países africanos, como Nigeria, Ghana, Congo, Mozambique, Gabón y Burkina Faso; otras pertenecen a culturas de América Latina, entre ellas México, Perú, Brasil y Venezuela, además de algunas piezas asiáticas. Todas fueron colectadas por Ricardo Migliorisi a lo largo de los años, como parte de un interés sostenido por los contextos rituales y carnavalescos en los que estas piezas cobran sentido.

En el universo creativo de Migliorisi, atravesado por el carnaval, el teatro y el circo, la máscara ocupa un lugar central. Según Escobar, en su obra los antifaces y disfraces no funcionan como dispositivos de ocultamiento, sino como formas de manifestar aspectos oscuros de la historia y la subjetividad, vividos con júbilo y expresados en clave de erotismo y juego.

La exposición se completa con piezas provenientes de colecciones privadas y otros acervos, como el traje ceremonial de Nemur, deidad Ishir del ritual del Debylyby, o el guaicuru del Kamba Ra’anga de Altos, confeccionado con hojas de banano.

Luego de la inauguración, La verdad de la máscara podrá visitarse de martes a sábados, de 14:00 a 20:00 horas. Las entradas tienen un costo de 50.000 guaraníes de martes a jueves, y el acceso es gratuito los viernes y sábados.