Osvaldo Pitoé recibirá el galardón “Maestro del Arte” en Artes Visuales

El Centro Cultural de la República El Cabildo del Congreso Nacional rendirá homenaje al pintor Osvaldo Pitoé con el galardón “Maestro del Arte” 2025, en la categoría Artes Visuales. La ceremonia de entrega se realizará el lunes 29 de diciembre, a las 11:30, en la sede de la institución cultural.

El artista no pudo asistir a la convocatoria realizada el pasado lunes 15 de diciembre en el Cabildo, ocasión en la que fueron distinguidas otras figuras relevantes del arte y la cultura nacional. Por este motivo, la institución resolvió reprogramar la entrega del reconocimiento, reservando una ceremonia especial para el homenajeado.

La distinción forma parte de una iniciativa del Cabildo orientada a reconocer a creadores cuya labor artística contribuye de manera significativa a la construcción y preservación de la identidad cultural del país. A través de su obra pictórica, Pitoé retrata escenas del cotidiano, así como el sentir profundo de su comunidad, estableciendo un diálogo entre memoria, territorio y expresión artística.

Osvaldo Pitoé nació en 1964 en la localidad de Pedro P. Peña, departamento de Boquerón. Es considerado uno de los artistas indígenas contemporáneos más destacados del país. Su producción artística refleja, con precisión y sensibilidad, rituales, prácticas, tradiciones y la estrecha relación con la naturaleza de su pueblo, inspiradas en su infancia a orillas del río Pilcomayo.

A lo largo de su trayectoria, ha expuesto en importantes espacios del país y del exterior, y sus obras forman parte de colecciones de museos y galerías, consolidando un lenguaje propio dentro del arte contemporáneo indígena.