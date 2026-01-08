El Museo de Ciencias despliega su programación semanal y celebra a los Reyes Científicos

El MuCi mantiene una agenda permanente de actividades pensadas para acercar la ciencia de manera lúdica y accesible a públicos de todas las edades. Cada semana, el espacio ubicado en el Complejo Textilia (Gral. Santos 1030), se convierte en un punto de encuentro donde el aprendizaje se combina con la curiosidad y la participación activa.

Los jueves, el museo propone Misterios científicos y cuentacuentos, un espacio de narración que invita a sumergirse en historias relacionadas con la naturaleza, la ciencia y las maravillas del universo. La actividad se desarrolla de 18:00 a 20:00, con sesiones de una hora, y tiene un costo de G. 20.000 en compra online y G. 25.000 en puerta.

La programación continúa los viernes con Experiviernes y el Club Jardinero “Po prendé”, mientras que los sábados se viven con Sábado porã, una propuesta que combina tereré y naturaleza. Los domingos, en tanto, están dedicados al Domingo bichero, enfocado en el descubrimiento del mundo animal. Además, todos los sábados y domingos se desarrolla La hora tranqui, un espacio pensado para una experiencia más calmada e inclusiva dentro del museo.

Reyes Científicos

Este sábado 10 de enero, de 14:00 a 20:00, el MuCi celebrará una jornada especial. La actividad, que alcanza su cuarta edición en este 2026, está dirigida a personas de todas las edades y busca poner en valor a quienes lideran la ciencia, el conocimiento y la divulgación científica en Paraguay.

Durante la jornada, referentes nacionales se convertirán en los “reyes y reinas” de la ciencia, ofreciendo charlas interactivas para compartir su trabajo y mostrar cómo la ciencia impacta en la vida cotidiana y en el desarrollo de la sociedad. El público también podrá participar de trivias científicas, experimentos en vivo y actividades participativas, en un ambiente educativo y distendido que invita a aprender jugando.

Los Reyes Científicos invitados en esta edición son el Dr. David Galeano Olivera, lingüista, antropólogo y divulgador científico; Gary Servín, ingeniero en robótica y desarrollador tecnológico; la Dra. Carla Fernández, académica e investigadora; Félix Piriyú, divulgador científico y profesor de astronomía; la Lic. Mirtha Alfonso Monges, arqueóloga con formación en Alemania y Francia; y Liz Barrios (Aikumby), economista especializada en políticas públicas e investigación en altas capacidades.

La entrada para Reyes Científicos tiene un costo de G. 35.000, disponible de manera anticipada y también en boletería el día del evento. Con el acceso, los asistentes podrán además recorrer la exhibición Astra, una muestra interactiva que propone un viaje por los misterios del cosmos, desde la cosmovisión de los pueblos originarios hasta las teorías más recientes sobre la vida en otros planetas.

Con esta programación, el MuCi reafirma su compromiso con la divulgación científica, la educación y el encuentro entre la comunidad y los referentes del conocimiento, ofreciendo experiencias cercanas, accesibles y pensadas para disfrutar en familia.

Para más información sobre actividades y entradas, se puede visitar muci.org o consultar al WhatsApp (+595) 985 701320.