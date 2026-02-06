Arte para crear conciencia: “Cuencas Húmedas” se inaugura en San Bernardino

La exposición “Cuencas Húmedas #1. Arte y Naturaleza en San Bernardino” se presenta en el Hotel Villa María / Casa del Val y reúne obras de Víctor Beckelmann, Gustavo Benítez, Jorge Enciso, Juan Franco Maida, Mónica González, Francene Keery, Alejandra Mastro, Javier Medina Verdolini, Uchi Pusineri y la artista alemana Johanna Reich.

Según explica el curador y autor de los textos, Fernando Moure, el proyecto busca “poner en diálogo prácticas artísticas contemporáneas con formas, procesos y tensiones vinculadas a la naturaleza y al medio ambiente”.

En este primer episodio, el eje se concentra en la cuenca de la Laguna Ypacaraí, “abordada desde una mirada que atiende tanto a sus elementos físicos como a los imaginarios y procesos simbólicos que el paisaje activa”.

Las obras que integran la muestra se expresan a través de distintos lenguajes, como la cerámica, la fotografía, el videoarte y los objetos escultóricos. Desde esa diversidad de soportes, “los artistas proponen aproximaciones fragmentadas y multifacéticas a lo natural, entendidas no como una representación idealizada del paisaje, sino como una construcción situada en el presente”.

En el texto curatorial, Moure inscribe la exposición dentro de lo que denomina un “giro ambiental” en la creación visual contemporánea del Paraguay, un campo de producción que, según señala, “se ocupa de reflexionar sobre el impacto de la actividad humana, documentar formas de vida y repensar la relación entre naturaleza y cultura”. En ese sentido, “la muestra plantea cruces entre paisaje natural e idealizado, entre medio ambiente y salud, y entre distintos modos de comprender el vínculo con el entorno”.

El proyecto también “se posiciona frente a la situación ambiental de la cuenca del Ypacaraí”, un humedal definido por el curador como “un bioma frágil y vulnerable, afectado por procesos de urbanización sin planificación, deforestación y contaminación”.

Desde “Cuencas Húmedas”, Moure propone que el arte funcione como “un espacio de diálogo que no se limite a lo visual, sino que habilite una reflexión más amplia, social y política, sobre el cuidado del territorio”.

La iniciativa prevé continuar con futuras ediciones en otras localidades de la cuenca, como Areguá, con el objetivo de ampliar el debate en torno a las políticas ambientales y a la sostenibilidad de un ecosistema considerado clave para la región.