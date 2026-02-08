Centro Cultural del Lago reabre con una muestra dedicada a Pedro Dilascio

En su primera exposición del 2026, el Centro Cultural del Lago (CCDL) busca dar continuidad al homenaje a Pedro Dilascio realizado, el año pasado, por la Galería Expresiones, bajo la curaduría de Santiago Abente, en el marco del Pinta Asunción Art Week.

Para esta muestra, el CCDL reunió acuarelas y óleos adquiridos mayoritariamente en la década de 1970. “Estas obras dialogan entre sí como testimonio de una trayectoria sostenida”, destacó Ysanne Gayet, directora del CCDL.

Sostuvo también que Pedro Dilascio “ocupa un lugar único en el panorama artístico local, no solo por la singularidad de su obra, sino también por la fuerza de su personalidad”.

“Su carácter excéntrico y su manera particular de comunicarse formaban parte inseparable de su identidad artística y de su relación con el entorno cultural de su tiempo”, añadió.

Comentó que, aunque recibió formación académica, Dilascio fue frecuentemente catalogado como un pintor naif.

“Sin embargo, su obra desafía esa clasificación: algunas piezas revelan un estilo propio, difícil de encasillar. Surge entonces la pregunta -¿naif o no naif?-, como ocurre en su obra India o en un retrato de la colección del CCDL, que muestran un lenguaje artístico personal, libre y singular”, acotó.

Gayet recordó que, en la década de 1970, Dilascio “sorprendió a artistas y al público al representar a Paraguay en la Bienal de São Paulo”, en Brasil.

“Muchos esperaban su producción habitual, pero él eligió presentar una serie de abstracciones. Estas obras generaron sorpresa, incluso desconcierto, y dejaron flotando la pregunta -casi como una broma incómoda- sobre si podían considerarse ‘abstractos naif?!”, agregó, en el texto de presentación de esta muestra.

A decir de Gayet, esta exposición reafirma la vigencia y relevancia de la obra de Dilascio en el contexto artístico contemporáneo.

El Centro Cultural del Lago está en Fulgencio Yegros 855 c/ Mcal. López. Hoy estará abierto de 10:30 a 18:00, con acceso libre.