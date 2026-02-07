Museo ofrecerá pase gratuito a niñas y mujeres por el Día de las Mujeres Científicas

El 11 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia y, en este marco, el MuCi ofrecerá este domingo 8 una jornada especial para conmemorar esta fecha. Durante ese día, las mujeres y niñas tendrán pase libre en sus instalaciones ubicadas en el Complejo Textilia (Avda. Gral. Santos 1030).

De 14:00 a 20:00, el MuCi desarrollará actividades en sus espacios TatakuaLab y el planetario San Cosmos, ofreciendo nuevas formas de conectar con la ciencia a través del encuentro, el diálogo y la inspiración.

Según destacaron desde el museo, esta jornada “busca visibilizar el rol de las mujeres y las niñas en la ciencia y abrir conversaciones que despierten vocaciones desde edades tempranas”.

Con entradas ya agotadas, se llevará a cabo el encuentro “Mujeres, niñas y ciencias”, en el científicas de la actualidad compartirán sus experiencias, para que los asistentes puedan acercarse al mundo de quienes lideran investigaciones hoy.

En el primer turno, de 14:00 a 17:00, estarán la estudiante de Ingeniería Mecánica, Kattia Areco; la licenciada en Ciencias con mención en Física, Mariel Buzarquis; y la Dra. Rosa Degen, química, investigadora y docente universitaria.

En el segundo horario, estará la Dra. Graciela Riera, bióloga con doctorado en Biomedicina y maestría en Biología Molecular; la periodista y analista política Estela Ruiz Díaz y la ingeniera civil con maestría en Ingeniería Ambiental, Gabriela Mezquita.

“Con esta iniciativa, el MuCi reafirma su compromiso con la educación, la equidad y el acceso al conocimiento, generando espacios donde las niñas y mujeres puedan verse reflejadas como protagonistas de la ciencia y el futuro”, añadieron desde el museo.

Las entradas para el MuCi se pueden reservar o adquirir a través de la página web www.muci.org.