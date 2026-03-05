Naturaleza, fe y sincretismo en “Selva Celestial”, la muestra de Andrés Paredes en BGN/ARTE

“Selva Celestial” se concibe como una constelación urbana intermitente que invita a desplazarse por la ciudad para descubrir imágenes, relatos y resonancias históricas que enlazan territorios y memorias. La muestra tiene como núcleo la sede de BGN/ARTE, pero se proyecta hacia otros espacios públicos y privados, generando un circuito que amplía la experiencia expositiva y propone nuevas lecturas del paisaje cultural asunceno.

En sala, Andrés Paredes reúne pintura, collage, instalación y escultura, además de sus característicos papeles y lonas caladas a mano, una técnica que se ha convertido en sello distintivo de su producción. Varias de las obras fueron trabajadas in situ durante su residencia en Tranvía 13, donde el artista se instaló desde mediados de febrero para ensamblar piezas y experimentar con materiales locales como tierra colorada, almidón de mandioca y piedra de arenisca roja proveniente de la cantera de San Ignacio Guazú. Esa incorporación de elementos del entorno refuerza el diálogo entre su universo visual y el territorio que lo recibe.

La curadora Silvana Domínguez Elizeche define la exposición como una invitación a una “selva celestial” donde conviven frutos nativos, mitologías y devociones populares. En su lectura, la propuesta construye un mapa afectivo sin fronteras entre Paraguay —país de origen de los abuelos del artista— y Apóstoles, en Misiones, ciudad natal de Paredes. Desde esa doble pertenencia, la muestra recrea mitos y cosmogonías, entrelaza ficciones y bestiarios, y evoca ciclos de transformación donde chicharras, mariposas y brumas estivales configuran una atmósfera de ensueño.

Algunas de las piezas elaboradas especialmente para este proyecto articulan materialidades locales con recursos de teatralidad, mediante juegos de luces y sombras que remiten a una sensibilidad barroca. Los íconos creados por Paredes activan así una espacialidad envolvente que invita al recogimiento y propone un viaje donde se cruzan temporalidades, territorios y ritos de la vida colectiva.

Como parte de esa constelación urbana, el proyecto dialoga con sitios emblemáticos de Asunción, como el Oratorio de la Virgen de la Asunción y Panteón Nacional de los Héroes, el Museo Nacional de Bellas Artes y Casa Ardissone, espacios donde la noción de lo sagrado y la memoria compartida adquieren nuevas resonancias. También se suma el Centro Cultural del Lago de Areguá, donde se prevé una acción colectiva junto a artesanos de la ciudad, con quienes el artista ya había trabajado en una residencia anterior.

Andrés Paredes, nacido en Apóstoles en 1979, es artista visual y diseñador gráfico egresado de la Universidad Nacional de Misiones. A lo largo de su trayectoria ha participado en bienales, salones nacionales e intervenciones internacionales, y su obra integra colecciones públicas y privadas en Argentina y el extranjero. Vive y trabaja entre Misiones y Buenos Aires, desde donde ha desarrollado un imaginario que combina minuciosidad técnica y una constante exploración de lo simbólico.

La inauguración de “Selva Celestial” se realizará el jueves 5 de marzo a las 19:30 en BGN/ARTE, con acceso por Augusto Roa Bastos casi avenida España, en la Galería La Peregrina, en Villa Morra. La exposición permanecerá habilitada hasta el 13 de abril de 2026, con entrada libre y gratuita.