“Tejer mundo, tramar paisaje” reunirá textiles en la Casa de la Integración de CAF

Este martes a las 17:00 en la Casa de la Integración de CAF (Banco de Desarrollo para América Latina y el Caribe) se habilitará la muestra “Tejer mundo, tramar paisaje. Textiles latinoamericanos: patrimonio vivo y expresiones contemporáneas”.

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La exposición, a cargo del curador guatemalteco Emiliano Valdés, ofrecerá un recorrido por distintas culturas de América Latina a través del tejido entendido como archivo de memoria, lenguaje visual y práctica viva de conocimiento.

Las piezas que serán exhibidas provienen de comunidades mesoamericanas, andinas, amazónicas y del Cono Sur, y revelan la riqueza de técnicas, simbolismos y usos del textil como arte, indumentaria y expresión cultural.

“Entre las obras presentadas se encuentran huipiles mayas de Guatemala, molas del Caribe panameño y colombiano, textiles andinos, bordados amazónicos y piezas emblemáticas del Paraguay como el ñandutí, el ao po’i y tejidos en fibra de caraguatá del Chaco”, detallaron los organizadores de la exposición.

Agregaron que cada pieza “refleja el vínculo entre territorio, identidad y transmisión de saberes que caracteriza a las culturas textiles del continente”.

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En este sentido, señalaron que el arte textil es hoy reconocido como una forma de conocimiento y expresión cultural en América Latina. “La exposición propone observar estos tejidos como manifestaciones vivas de saberes que se transmiten y transforman en las comunidades que los producen”, añadieron.

La exposición parte de una itinerancia regional impulsada por CAF en el marco del Programa de Programación, Circulación y Visibilización Cultural Regional, contemplado en la Estrategia de Cultura de la institución. Antes de su arribo a Paraguay, la muestra fue presentada en Montevideo, Uruguay; y Panamá.

Emiliano Valdés, curador de esta muestra, es reconocido por su trabajo en torno al arte contemporáneo y los contextos culturales de América Latina.

Fue curador jefe del Museo de Arte Moderno de Medellín, Colombia, durante más de una década y ha participado en importantes proyectos internacionales, entre ellos la Bienal de Gwangju y el programa público de dOCUMENTA (13) en Kassel, Alemania.

Según destacaron los organizadores, en este muestra Valdés propone “pensar el tejido como una forma de conocimiento y un lenguaje cultural que conecta territorio, memoria y comunidad”.

¿Hasta cuándo y cómo visitar la muestra?

Tras la inauguración, la muestra podrá ser visitada hasta fines de mayo en la Casa de la Integración de CAF (Avda. Mcal. López c/ República Dominicana), con acceso gratuito. Las visitas se pueden agendar al correo electrónico casadelaintegración@caf.com.