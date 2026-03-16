Artes Plásticas
16 de marzo de 2026 - 17:00

“Tejer mundo, tramar paisaje” reunirá textiles en la Casa de la Integración de CAF

Detalle de uno de los textiles que integra la muestra "Tejer mundo, tramar paisaje" que se habilitará en la Casa de la Integración de CAF.
Detalle de uno de los textiles que integra la muestra "Tejer mundo, tramar paisaje" que se habilitará en la Casa de la Integración de CAF.Gentileza, CAF

Textiles latinoamericanos conformarán la muestra “Tejer mundo, tramar paisaje”, que se habilitará este martes 17 en la Casa de la Integración de CAF. La muestra cuenta con la curaduría de Emiliano Valdés y reunirá piezas de distintos países de la región.

Por ABC Color

Este martes a las 17:00 en la Casa de la Integración de CAF (Banco de Desarrollo para América Latina y el Caribe) se habilitará la muestra “Tejer mundo, tramar paisaje. Textiles latinoamericanos: patrimonio vivo y expresiones contemporáneas”.

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La exposición, a cargo del curador guatemalteco Emiliano Valdés, ofrecerá un recorrido por distintas culturas de América Latina a través del tejido entendido como archivo de memoria, lenguaje visual y práctica viva de conocimiento.

Las piezas que serán exhibidas provienen de comunidades mesoamericanas, andinas, amazónicas y del Cono Sur, y revelan la riqueza de técnicas, simbolismos y usos del textil como arte, indumentaria y expresión cultural.

“Entre las obras presentadas se encuentran huipiles mayas de Guatemala, molas del Caribe panameño y colombiano, textiles andinos, bordados amazónicos y piezas emblemáticas del Paraguay como el ñandutí, el ao po’i y tejidos en fibra de caraguatá del Chaco”, detallaron los organizadores de la exposición.

Agregaron que cada pieza “refleja el vínculo entre territorio, identidad y transmisión de saberes que caracteriza a las culturas textiles del continente”.

Tejidos elaborados con diferentes materiales, tramas y texturas se podrán apreciar en esta exposición curada por Emiliano Valdés.
Tejidos elaborados con diferentes materiales, tramas y texturas se podrán apreciar en esta exposición curada por Emiliano Valdés.

En este sentido, señalaron que el arte textil es hoy reconocido como una forma de conocimiento y expresión cultural en América Latina. “La exposición propone observar estos tejidos como manifestaciones vivas de saberes que se transmiten y transforman en las comunidades que los producen”, añadieron.

La exposición parte de una itinerancia regional impulsada por CAF en el marco del Programa de Programación, Circulación y Visibilización Cultural Regional, contemplado en la Estrategia de Cultura de la institución. Antes de su arribo a Paraguay, la muestra fue presentada en Montevideo, Uruguay; y Panamá.

Emiliano Valdés, curador de esta muestra, es reconocido por su trabajo en torno al arte contemporáneo y los contextos culturales de América Latina.

Tejidos elaborados con fibras de caraguatá también se podrán encontrar en esta exposición de textiles latinoamericanos.
Tejidos elaborados con fibras de caraguatá también se podrán encontrar en esta exposición de textiles latinoamericanos.

Fue curador jefe del Museo de Arte Moderno de Medellín, Colombia, durante más de una década y ha participado en importantes proyectos internacionales, entre ellos la Bienal de Gwangju y el programa público de dOCUMENTA (13) en Kassel, Alemania.

Según destacaron los organizadores, en este muestra Valdés propone “pensar el tejido como una forma de conocimiento y un lenguaje cultural que conecta territorio, memoria y comunidad”.

¿Hasta cuándo y cómo visitar la muestra?

Tras la inauguración, la muestra podrá ser visitada hasta fines de mayo en la Casa de la Integración de CAF (Avda. Mcal. López c/ República Dominicana), con acceso gratuito. Las visitas se pueden agendar al correo electrónico casadelaintegración@caf.com.