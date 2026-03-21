Artes Plásticas
21 de marzo de 2026 - 09:34

Encarnación: exposición de dibujos de niños y jóvenes ucranianos expone realidad tras cuatro años viviendo bajo bombas

Encarnación: exposición de dibujos de niños y jóvenes ucranianos expone realidad tras cuatro años viviendo bajo bombas
El Consulado de Ucrania en Paraguay expone "Niños de la Guerra", una serie de dibujos realizado por niños y adolescentes ucranianos de cómo viven en contexto de guerra.Sergio González

La Galería “Pedro Agüero” del Centro Municipal de Artes (Cema) de la Municipalidad de Encarnación presenta la exposición “Niños de la Guerra”, en la que están dibujos de niños y jóvenes ucranianos de entre 4 a 17 años. Las obras relatan cómo viven la realidad al quinto año de la guerra entre Rusia y Ucrania.

Por Sergio González

“Niños de la Guerra” es un compilado de dibujos que son traídos desde Ucrania, que fueron pintados por niños y adolescentes que viven en el contexto de la guerra Ucrania-Rusia (2022-).

La exposición fue abierta el pasado 17 de marzo y estará disponible hasta el 27 del mes, en la Galería “Pedro Agüero” del Centro Municipal de Artes (Cema) de la Municipalidad de Encarnación.

Encarnación: exposición de dibujos de niños y jóvenes ucranianos expone realidad tras cuatro años viviendo bajo bombas
La Galería “Pedro Agüero” del Centro Municipal de Artes (Cema) de la Municipalidad de Encarnación presenta la exposición “Niños de la Guerra”, en la que están dibujos de niños y jóvenes ucranianos de entre 4 a 17 años. Las obras relatan cómo viven la realidad al quinto año de la guerra entre Rusia y Ucrania.

Detrás de las pinturas se descubren las historias de jóvenes cuya infancia y juventud transcurren bajo el sonido de las sirenas, en medio de duras noticias y constantes apagones.

Reflejan la visión del mundo de los jóvenes artistas que, a pesar de las duras pruebas de la guerra, siguen creando cosas hermosas.

Encarnación: exposición de dibujos de niños y jóvenes ucranianos expone realidad tras cuatro años viviendo bajo bombas
La exposición estará en Encarnación hasta el 27 de marzo.

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Arte ante adversidad

Cada día se ven amenazados de muerte, pero no dejan de estudiar, de superarse, de disfrutar de la vida, según detallaron los organizadores.

Encarnación: exposición de dibujos de niños y jóvenes ucranianos expone realidad tras cuatro años viviendo bajo bombas
El proyecto es una terapia para los ucranianos que viven en contexto de guerra desde el 2022.

Los jóvenes artistas son participantes del gran proyecto artístico que es una terapia artística para los ucranianos, principalmente los niños. También recoge pruebas artísticas de la guerra y las revela al mundo.

Paraguay es el vigésimo país donde se exhiben los dibujos. Durante la guerra, estas ya han sido presentadas en más de 70 proyectos en Ucrania, Estados Unidos, Suiza, el Vaticano, Montenegro, Albania, Azerbaiyán, Corea del Sur, Japón, Malasia, China, Bulgaria, Macedonia del Norte, Serbia, Polonia, Pakistán, Grecia, Argentina y España.

Encarnación: exposición de dibujos de niños y jóvenes ucranianos expone realidad tras cuatro años viviendo bajo bombas
Niños ucranianos dibujan su realidad durante la guerra.

Esta es la única iniciativa cultural en Ucrania que se desarrolla sin interrupción desde la primera semana de la invasión a gran escala. Es el único proyecto en el mundo que, a través del arte, analiza la transformación de la conciencia de distintas generaciones durante una guerra moderna y prolongada.

El proyecto está organizado por la Asociación para el Desarrollo de las Relaciones de Producción Internacionales (ADRUM) y la Empresa de Promoción y Comunicaciones Estratégicas de Ucrania, el STUDIORAR, con la asistencia del Ministerio de Cultura y Exteriores de Ucrania y las autoridades de la ciudad de Kyiv, con apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores, la Embajada de Ucrania en Argentina y el Consulado de Ucrania en Paraguay.

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