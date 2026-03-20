Encarnación: Feria Agroecológica de la Pastoral Social ofrecerá productos frescos para la Semana Santa.

La Feria Agroecológica de la Pastoral Social se realiza cada viernes en la ciudad de Encarnación. Se trata de la puesta en venta de la producción natural, sin químicos, que se desarrolla con el apoyo de la Pastoral de la Diócesis de Encarnación.

Anunciaron que estarán presentes el próximo viernes 27, pero no así el próximo 3 de abril, porque se trata del Viernes Santo. Durante la Semana Santa traerán los productos para el martes 31 de marzo.

Los productores provienen de comunidades parroquiales de distritos como Nueva Alborada, Cambyretá y San Pedro del Paraná. El objetivo es promover el cultivo agroecológico como medio de sustento en las comunidades, hasta que puedan conformarse en un futuro en cooperativas de producción, según detallaron los organizadores.

Entre los productos que destacan se encuentran derivados del trigo, girasol, aceites, cárnicos, hortalizas, yerba y miel agroecológica, además de productos elaborados como empanadas, pan dulce y otros preparados.

Los feriantes se instalaron con sus productos desde las 7:00 hasta que se agote el stock. Las carpas se montan en la vereda de la calle Cerro Corá, casi Mariscal Estigarribia, en el microcentro de Encarnación.

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Proyecto social

La Pastoral Social de la Diócesis de Encarnación, a través de un proyecto de fortalecimiento de la agricultura familiar, acompaña la realización de una feria agroecológica que se desarrolla semanalmente en la ciudad capital de Itapúa.

Los organizadores estimaron que es crucial el espacio de las ferias para acercar los productos orgánicos de calidad al público. Además, para el productor es una gran fuente de ingreso sin intermediarios, lo que les generará un buen circulante para pasar de la mejor manera los días santos.

La responsabilidad social que cumple la Iglesia con este proyecto busca transformar las realidades de comunidades humildes del departamento, no solamente por cuestiones económicas, sino también por la sostenibilidad del medio ambiente.

Actualmente, son 25 parroquias las que siguen este modelo de fomento a la agricultura familiar y campesina en Itapúa.