Artes Plásticas
13 de abril de 2026 - 17:59

Siete artistas dialogan con la memoria del juego en “7 latidos en el patio”

Mujer de cabello rizado escucha al hombre de mochila en galería con pinturas de cuerpos humanos y frutas.
Una fotografía de una exposición anterior organizada por el Grupo Random, que ahora presentará la muestra "7 latidos del patio" en la Galería Agustín Barrios del CCPA.Gentileza

El colectivo artístico RANDOM presentará “7 latidos en el patio”, una exposición colectiva que reúne a siete artistas paraguayos en una propuesta que cruza disciplinas, técnicas y memorias en torno al juego y la infancia.

Por Mavi Martínez

La muestra “7 latidos en el patio” se inaugurará el martes 14 de abril, a las 19:00, en la Sala Agustín Barrios del Centro Cultural Paraguayo Americano (CCPA), en Asunción, con acceso libre y gratuito. La propuesta, impulsada por el colectivo RANDOM, reúne obras de siete artistas nacionales que exploran, desde diversas técnicas, una narrativa visual vinculada a la memoria del juego y la identidad cultural.

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“7 latidos en el patio” se presenta como una exposición colectiva que celebra la diversidad técnica y la experimentación visual dentro del arte contemporáneo paraguayo. Bajo la premisa de reunir distintas miradas en un mismo espacio, la muestra propone una experiencia en la que conviven tradición y vanguardia, dando forma a una narrativa que dialoga con la memoria y el presente.

A través de disciplinas como la pintura, el grabado, la fotografía y diversas técnicas gráficas (entre ellas la xilopintura, la serigrafía y la cianotipia), las obras construyen un recorrido sensorial que remite a la infancia y a los juegos tradicionales. Cada pieza funciona como un “latido” que evoca escenas del patio: el movimiento del trompo, la precisión de la balita, el vuelo de la pandorga o la simple conexión con la tierra y el entorno cotidiano.

La muestra también propone una reflexión sobre la identidad cultural paraguaya, recuperando la figura del mita’í y la mita’kuña como símbolos de una infancia atravesada por la creatividad, la resiliencia y la imaginación. En este sentido, las obras no solo reconstruyen recuerdos, sino que los resignifican desde lenguajes contemporáneos, explorando texturas, materiales y formas que amplían el campo de lo visual.

El colectivo RANDOM reúne en esta ocasión a los artistas Carlos Romero Melgarejo, Joel Riveros Ríos, Johana Gómez, Juan Torales, Leticia Casati, Lucio Miranda y Ruth Flores Ojeda, quienes aportan sus perspectivas individuales para conformar una propuesta colectiva que se define como una “polifonía de texturas”, donde cada mirada suma a un relato común.

De esta manera, “7 latidos en el patio” se plantea como una invitación a reconectar con la memoria afectiva y a descubrir el ritmo propio de la materia a través del arte. La exposición podrá visitarse desde su inauguración hasta el 23 de abril, de lunes a viernes, en el horario de 10:00 a 17:00, en la Sala Agustín Barrios del CCPA.