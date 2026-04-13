Siete artistas dialogan con la memoria del juego en “7 latidos en el patio”

La muestra “7 latidos en el patio” se inaugurará el martes 14 de abril, a las 19:00, en la Sala Agustín Barrios del Centro Cultural Paraguayo Americano (CCPA), en Asunción, con acceso libre y gratuito. La propuesta, impulsada por el colectivo RANDOM, reúne obras de siete artistas nacionales que exploran, desde diversas técnicas, una narrativa visual vinculada a la memoria del juego y la identidad cultural.

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“7 latidos en el patio” se presenta como una exposición colectiva que celebra la diversidad técnica y la experimentación visual dentro del arte contemporáneo paraguayo. Bajo la premisa de reunir distintas miradas en un mismo espacio, la muestra propone una experiencia en la que conviven tradición y vanguardia, dando forma a una narrativa que dialoga con la memoria y el presente.

A través de disciplinas como la pintura, el grabado, la fotografía y diversas técnicas gráficas (entre ellas la xilopintura, la serigrafía y la cianotipia), las obras construyen un recorrido sensorial que remite a la infancia y a los juegos tradicionales. Cada pieza funciona como un “latido” que evoca escenas del patio: el movimiento del trompo, la precisión de la balita, el vuelo de la pandorga o la simple conexión con la tierra y el entorno cotidiano.

La muestra también propone una reflexión sobre la identidad cultural paraguaya, recuperando la figura del mita’í y la mita’kuña como símbolos de una infancia atravesada por la creatividad, la resiliencia y la imaginación. En este sentido, las obras no solo reconstruyen recuerdos, sino que los resignifican desde lenguajes contemporáneos, explorando texturas, materiales y formas que amplían el campo de lo visual.

El colectivo RANDOM reúne en esta ocasión a los artistas Carlos Romero Melgarejo, Joel Riveros Ríos, Johana Gómez, Juan Torales, Leticia Casati, Lucio Miranda y Ruth Flores Ojeda, quienes aportan sus perspectivas individuales para conformar una propuesta colectiva que se define como una “polifonía de texturas”, donde cada mirada suma a un relato común.

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De esta manera, “7 latidos en el patio” se plantea como una invitación a reconectar con la memoria afectiva y a descubrir el ritmo propio de la materia a través del arte. La exposición podrá visitarse desde su inauguración hasta el 23 de abril, de lunes a viernes, en el horario de 10:00 a 17:00, en la Sala Agustín Barrios del CCPA.