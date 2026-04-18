Acuarela paraguaya en Italia: doce artistas exponen en el festival Fabriano in Acquarello 2026

Desde el año 2019, Paraguay viene participando del festival Fabriano in Acquarello, cuya edición 2026 se pondrá en marcha esta semana en Italia. Desde este martes 21 al 23 de abril las actividades se realizarán en en Bolonia y luego pasarán a Fabriano, donde desde el 24 de abril hasta el 14 de junio se realizará la exhibición de las obras.

Lea más: Eneide Boneu explora la persistencia de las formas, inspirada en el mito de Altea

Monika Schuchardt, una de los doce artistas que representarán a Paraguay en esta edición, destacó la importancia que ha tenido este evento para el rescate de la técnica de la acuarela en nuestro país.

“Hace años ya no se estaba practicando tanto esta técnica. Antiguamente se usaba mucho en la facultad de Arquitectura, todas las perspectivas se hacían con acuarela, se hacía todo a mano”, detalló.

La artista señaló que grandes acuarelistas surgieron en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte (FADA) de la Universidad Nacional de Asunción, pero actualmente las perspectivas se realizan por computadora.

Schuchardt recordó que en el año 2018 había dos talleres, uno en el Instituto Superior de Bellas Artes (ISBA) con Yuki Hayashi que tocaba el tema de la acuarela y otro en el Instituto Superior de Arte (ISA) con Gabriel Brizuela Santomé.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La artista señaló que, a través de Yuki Hayashi, llegó la invitación para que Paraguay sea parte de este festival en Italia en 2019. “En ese momento empezamos a buscar acuarelistas. Desesperante era buscar porque nadie estaba pintando acuarela”, recordó.

Comentó que finalmente se seleccionó a seis artistas y por la cantidad no se pudo contar con un stand propio de Paraguay. Por ello se unieron a los artistas de Ecuador.

Schuchardt recordó que tras esa primera participación en Italia, realizaron en Asunción el primer Salón de la Acuarela en el Centro de Intercambio Paraguay Hokkaido y también una exposición en el Instituto Cultural Paraguayo Alemán (ICPA).

“Desde el 2019 se hace el Salón de la Acuarela, que se hace cada dos años. En los años que no se hace el salón, se hace alguna muestra, alguna muestra temática. El año pasado hicimos, con los Fondos de Cultura, una exposición sobre el Patrimonio Nacional, donde los acuarelistas pintaron sobre lo que se está restaurando ahora”, refirió.

La artista comentó que para esta edición del Fabriano in Acquarello se realizó una convocatoria y un jurado seleccionó diez obras. Además se sumó a la propuesta de Paraguay los trabajos de dos maestros.

En esta edición estarán los trabajos de Ángel Daniel Ayala, Analía Moreno, Diego Schäfer, Ida de los Ríos, Jorge Cardozo De Lamar, Leticia Casati, Magdalena Blanco, María Gloria “Malola” Echauri, Mónica Pávez, Monika Schuchardt, William Paats y Yuki Hayashi.

Schuchardt, quien es líder de la plataforma Paraguay, detalló que el festival reúne a alrededor de 2.000 personas provenientes de 80 países, en su mayoría artistas, por lo que es el mayor encuentro mundial en torno a la acuarela.

Comentó que el encuentro empieza en Bolonia, en un centro de convenciones, con charlas, demostraciones y clases magistrales, salidas para pintar al aire libre (plein air).

“De ahí se pasa a Fabriano que es una ciudad medieval, preciosa”, detalló Schuchardt, quien estuvo anteriormente en el festival. Señaló que aquí se realiza la exposición de las obras y, este año, estará acompañando la exposición la artista y docente Analía Moreno, quien recibió un apoyo de la FADA-UNA para el viaje.

La exhibición se llevará a cabo del 24 de abril al 14 de junio en el Museo della Carta e della Filigrana. En los primeros días también habrá charlas, clases magistrales, demostraciones y una visita a la fábrica de papel Fabriano, uno de los más conocidos para dibujo y acuarela.

“Estamos muy contentos de poder participar otra vez este año”, añadió Schuchardt.

En cuanto a la temática de las obras presentadas, comentó que hay obras inspiradas en la fauna y la flora de Paraguay, también en los sitios patrimoniales y paisajes, y otros elementos representativos del país. Las obras están realizadas sobre papel con un gramaje superior a los 300 gramos.

Impulso y entusiasmo en torno a la acuarela

La artista señaló que este impulso que recibió la técnica de la acuarela en Paraguay, a partir de la participación en este festival, también ha posibilitado incrementar la cantidad y la calidad de los materiales disponibles en nuestro país.

“Crecimos muchísimo en estos años y gracias a esta movida se conformó, a partir del 2019, un colectivo que se llama Medium Acquae, donde hoy día ya somos 70 y nos piden cada vez más entrar al colectivo”, refirió.

En este sentido, detalló que el requisito para ser parte del colectivo es que sean artistas con una calidad de trabajo profesional.

Schuchardt señaló que actualmente hay gente de todas las edades pintando acuarela porque la técnica está siendo más utilizada en las facultades.

“Al haber eventos y posibilidades de participar en cosas, la gente se entusiasma y hay talleres en varios lugares”, añadió.

Finalmente, la artista señaló que lo primordial a la hora de comenzar a trabajar con la acuarela es contar con buenos materiales y aprovechar la experiencia de un maestro, participando de talleres.

También refirió que lo más lindo de la acuarela es la magia de lo inesperado. “Muchas veces la acuarela hace cosas que vos no direccionás. En otras técnicas vas y corregís, pero en la acuarela a veces te sale una mancha que vos no pensaste que iba a ser así. Pero eso es lo más lindo”, remarcó.