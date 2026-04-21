Artes Plásticas
21 de abril de 2026 - 18:37

Taller de collage inicia ciclo mensual en la Casa Bicentenario de Artes Visuales

Mujer con cabello rizado y canoso, en suéter claro, sostiene papel decorado y observa atentamente en ambiente acogedor.
Encuentros para aprender a través del arte del collage con la especialista paraguaya Mauri Cita.Gentileza

La Casa Bicentenario de Artes Visuales pondrá en marcha un ciclo de talleres de collage bajo el nombre “(piedra), PAPEL Y TIJERA: Encuentros de Collage”, una propuesta orientada a la experimentación colectiva a partir de materiales cotidianos.

Por ABC Color

El primer encuentro se realizará el miércoles 22 de abril, de 17:00 a 20:00, en la sede ubicada en Azara 845, en Asunción. La actividad, de acceso gratuito y con cupos limitados, continuará el tercer miércoles de cada mes hasta octubre. El taller estará mediado por la artista Mauri Cita, quien propone un espacio de trabajo colaborativo centrado en el proceso creativo.

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La iniciativa se plantea como una instancia de indagación conjunta más que como un formato tradicional de enseñanza. A través del diálogo, la empatía y el trabajo en equipo, la propuesta busca que los participantes exploren nuevas formas de creación a partir de elementos considerados descartables, resignificando su potencial artístico.

Mauri Cita, artista paraguaya con trayectoria en Francia, orienta el taller hacia la exploración del collage como práctica abierta, en la que el proceso adquiere un rol central. Desde esta perspectiva, la creación se concibe como un acto experimental que permite construir nuevas composiciones y narrativas a partir de fragmentos y materiales diversos.

Collage con figura estilizada de mujer sobre zapato de tacón. Colores vibrantes y formas abstractas en un diseño contemporáneo.
Los asistentes podrán desatar su creatividad con este taller especial brindado por una especialista.

En relación con la propuesta, el director de la Casa Bicentenario, Luis Vera, señaló que el collage introduce una dimensión vinculada a la reutilización de materiales como papel, tela y otros elementos, lo que conecta con una lógica de circularidad y economía creativa. Asimismo, explicó que el nombre del ciclo retoma el juego tradicional “piedra, papel y tijera”, resignificado como un espacio de encuentro con un componente lúdico.

El taller requiere inscripción previa debido a la capacidad limitada de la sala. Las personas interesadas deberán enviar sus datos al correo casabicentenario.nunezsoler@gmail.com. Los materiales necesarios serán aportados por quienes participen.