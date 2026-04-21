“Narciso”: Charla reunirá a Marcelo Martinessi y Guido Rodríguez Alcalá

La actividad se realizará este miércoles 22 de abril, a las 19:00, en la Casa Bicentenario de la Literatura “Augusto Roa Bastos” (México 346), con acceso libre y gratuito. Participarán el cineasta Marcelo Martinessi, director de la película, y el escritor Guido Rodríguez Alcalá, autor de la novela en la que se basa el filme.

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El encuentro propone explorar el diálogo entre literatura y cine a partir del proceso de adaptación de Narciso, así como generar un espacio de intercambio con el público en torno a la experiencia creativa de ambos autores.

Las palabras de apertura estarán a cargo de Aníbal Saucedo Rodas, director general del Centro Cultural de la República El Cabildo, y de Marcos Ibáñez, presidente de la Sociedad de Escritores del Paraguay. La moderación estará a cargo de Maricruz Méndez Vall, asesora de la Casa de la Literatura.

La charla es organizada por el Centro Cultural de la República El Cabildo (CCR Cabildo) y la Sociedad de Escritores del Paraguay (SEP). La Casa de la Literatura forma parte de la red de Casas Bicentenario impulsada por El Cabildo.

La película Narciso, dirigida por Martinessi, se estrenó en 2026 y está basada en la novela homónima de Rodríguez Alcalá. La historia aborda el asesinato del locutor Bernardo Aranda en 1959, en el contexto de la represión durante la dictadura en Paraguay. El filme obtuvo el premio FIPRESCI de la crítica internacional en la Berlinale 2026.