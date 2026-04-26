Arte y archivo para evidenciar la ausencia de mujeres en espacios de decisión

La exposición “¿Dónde están las mujeres?”, impulsada por TEDIC y CyborgFeminista, fue inaugurada el miércoles 22 de abril en el Congreso Nacional, con el apoyo de la Comisión de Equidad y Género del Senado, y propone reflexionar sobre la persistencia de paneles integrados exclusivamente por hombres en ámbitos públicos y privados, a partir de un archivo que reúne más de 1.500 registros desde 2017.

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El proyecto se basa en el archivo All Male Panel, una iniciativa que documenta eventos, seminarios y paneles conformados únicamente por varones en calidad de expertos. Inspirado en una propuesta internacional, el capítulo paraguayo fue desarrollado por TEDIC y CyborgFeminista, que desde 2017 registran este tipo de situaciones y las difunden semanalmente a través de redes sociales como una forma de visibilización y denuncia.

A partir de ese archivo, la exposición reúne una serie de obras creadas por Paz Moreno Re, Betania Ruttia y Riccardo Castellani, quienes trabajaron durante más de seis meses en un proceso de investigación, conceptualización y producción artística, guiado por la artista Claudia Casarino y con curaduría de Jazmín Ruiz Díaz. La muestra incorpora distintos lenguajes y formatos, incluyendo una instalación textil, una propuesta lumínica-fotográfica y una instalación interactiva en formato de videojuego.

Las obras abordan, desde distintos enfoques, interrogantes vinculados a la exclusión de mujeres en ámbitos de decisión. La instalación textil “Tejer la ausencia”, de Paz Moreno Re, utiliza el ñandutí como metáfora para representar las estructuras que sostienen vacíos, en referencia a los paneles integrados solo por hombres. Por su parte, la obra lumínica “In-visibles”, de Betania Ruttia, propone explorar la ausencia como lenguaje visual que remite a la memoria, la pérdida y el silencio, mientras que la instalación interactiva “El panel es al otro lado”, de Riccardo Castellani, traslada el archivo a un entorno virtual en forma de laberinto, invitando a una experiencia participativa.

La exhibición se complementa con un collage de gran formato realizado por la artista Karen Vera, bajo la dirección de arte de Romina Aquino González, construido a partir de imágenes del repositorio. Esta pieza fue desarrollada mediante una minga colectiva que reunió a más de 20 activistas y representantes de distintos sectores, quienes participaron en la selección del material y en la discusión sobre los criterios de relevancia, poniendo en foco las dinámicas de poder y representación en espacios donde se define la agenda pública, cultural y tecnológica.

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Participaron de la minga Montserrat Valladares, Raquel Samudio, Jazmín Sánchez, Verónica Bernal, Thania Saucedo, Jessica Pereira, Mirta Moragas, Mauren Coronel, Gelga Guainer, Ruth Ojeda, Mavi Martínez, Lía Barrios, Jazmín Troche, María Molinas, Camila Corvalán, Karen Vera, Amine Zmuda, Maikah Otaño, Angie Prieto, Diana Rivarola, Emily Corvalán, Jazmín Duarte, Marlene Orué y Jazmín Cebé.

En conjunto, la muestra plantea un recorrido que busca generar reflexión sobre las formas en que se construye la legitimidad del conocimiento y quiénes quedan fuera de esos procesos, trasladando el debate sobre los All Male Panel desde el registro documental hacia el ámbito artístico.

La dirección general está a cargo de Maricarmen Sequera, con coordinación de proyecto de Jazmín Ruiz Díaz, asistencia general de Maricel Achucarro, comunicación de Romina Aquino González y producción de Ann Morínigo.