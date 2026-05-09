Decenas de artistas de la Bienal de Venecia se retiran en masa de sus premios

Con motivo de la inauguración de la 61.ª edición de la Bienal de Arte de Venecia, que ha abierto sus puertas al público hoy, sábado 9 de mayo, 54 artistas de la exposición internacional y 16 de diversos pabellones nacionales han anunciado su retirada de los premios “Leones de los Visitantes” en solidaridad con la dimisión del jurado.

El jurado de la Bienal dimitió en bloque el pasado jueves 30 de abril. Una semana antes, había declarado que no consideraría para los tradicionales premios León de Oro a aquellos países cuyos gobiernos estuvieran acusados ​​de crímenes de lesa humanidad por la Corte Penal Internacional (CPI), con lo cual dejaban a Israel y Rusia fuera de concurso.

En respuesta, la organización suprimió los Leones de Oro e instituyó los “Leones de los Visitantes“, que se otorgarán por voto popular y serán anunciados el 22 de noviembre, último día de la Bienal. Con eso, Israel y Rusia volvían a concursar.

Ante eso, todos los integrantes del jurado internacional dimitieron.

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En un comunicado publicado hoy, sábado 9 de mayo, en la plataforma e-flux, casi la mitad de los 111 artistas y colectivos artísticos incluidos en la exposición “In Minor Keys”, además de 16 expositores de diversos pabellones nacionales, han anunciado su renuncia a ser considerados para los “Leones de los Visitantes”.

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Como antecedente, es importante señalar que cuando la Fundación de la Bienal confirmó, a principios de marzo, la participación de Israel y Rusia en la 61.ª Bienal de Venecia, la mayoría de los artistas de “In Minor Keys”, así como decenas de expositores de pabellones nacionales, exigieron la exclusión de Israel del evento en una carta abierta.

El comunicado publicado hoy (en inglés) en e-flux dice lo siguiente:

Declaración de retirada de los premios “Leones de los Visitantes”.

Hoy, 9 de mayo de 2026, nosotros, los artistas abajo firmantes de In Minor Keys, seleccionados por Koyo Kouoh, curadora de la 61.ª edición de la Bienal de Venecia, y de los Pabellones Nacionales, nos retiramos de la contienda por los premios “Leones de los Visitantes”. Lo hacemos en solidaridad con la renuncia del jurado seleccionado por Koyo Kouoh.

Entre los firmantes hay nombres como los de Fabric Aragno, Éric Baudelaire, Sabian Baumann, Carolina Caycedo, Annalee Davis, Bonnie Devine, Nolan Oswald Dennis, Rachel Fallon, Uriel Orlow, Alan Phelan, Carrie Schneider, Berni Searle, Cauleen Smith y Oriol Vilanova. La lista completa puede verse aquí: https://www.e-flux.com/notes/6783494/statement-of-withdrawal-from-visitor-lion-awards