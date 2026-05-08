La Bienal de Venecia en huelga contra la participación de Israel

La Bienal de Venecia es testigo hoy, viernes, de una huelga de 24 horas en protesta contra la participación de Israel en el festival de arte más prestigioso del mundo.

Convocada por sindicatos italianos e internacionales, grupos culturales y activistas, esta acción es, según declaraciones de la Alianza Arte, No Genocidio (Anga), la primera huelga organizada dentro de la misma Bienal.

La huelga se produce después de una serie de protestas contra la participación de Israel y Rusia en la presente edición del festival. El grupo Art Not Genocide Alliance (Anga) organizó el miércoles una manifestación en solidaridad con Palestina frente al pabellón israelí, en el complejo Arsenale. Cientos de personas se congregaron portando pancartas con lemas como “El arte no embellece el genocidio” y “No al pabellón del genocidio”.

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El 17 de marzo, Art Not Genocide Alliance (Anga) envió una carta a la dirección de la Bienal pidiendo la exclusión del pabellón israelí. No hubo respuesta.

La carta, firmada por 236 artistas, curadores de arte y trabajadores culturales que participan en la edición de este año de la Bienal, afirma: “Ningún artista ni trabajador de la cultura debería verse obligado a compartir una plataforma con este Estado genocida”.

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La Bienal de Venecia abre sus puertas al público el sábado y los eventos previos a la inauguración se celebran esta semana.