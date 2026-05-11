La cultura japonesa se exhibe en miniatura con la muestra “Netsuke” en la Manzana de la Rivera

La muestra será inaugurada el martes 12 de mayo, a las 19:00, en la Casa Castelví del Centro Cultural de la Ciudad “Carlos Colombino” Manzana de la Rivera, ubicada en Ayolas 129 y Benjamín Constant.

La exposición permanecerá abierta al público desde el miércoles 13 de mayo hasta el sábado 13 de junio, con acceso libre y gratuito, organizada por la Embajada del Japón con el apoyo de la Japan Foundation y la Manzana de la Rivera.

La propuesta presentará una colección compuesta por 65 esculturas tradicionales japonesas llamadas netsuke, pequeñas piezas talladas en madera que originalmente surgieron en Japón alrededor del siglo XVII. Estos objetos eran utilizados como sujetadores o botones para bolsas y contenedores que acompañaban al kimono, prenda que no contaba con bolsillos.

Con el paso del tiempo, los netsuke dejaron de ser solamente objetos funcionales y comenzaron a adquirir un carácter artístico. Los artesanos japoneses desarrollaron técnicas de talla minuciosas y detallistas, transformando estas pequeñas piezas en obras capaces de representar escenas de la naturaleza, relatos del folklore japonés, figuras mitológicas y distintos aspectos de la vida cotidiana y cultural del Japón.

La exposición forma parte de las actividades conmemorativas por el 90° aniversario de la inmigración japonesa al Paraguay y busca acercar al público local una manifestación artística tradicional que combina utilidad, simbolismo y trabajo artesanal en formatos de reducido tamaño.

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La muestra podrá visitarse de lunes a sábado, en los horarios de 09:00 a 12:00 y de 15:00 a 19:00, incluyendo los feriados del 14 y 15 de mayo.