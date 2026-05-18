Así será la representación de Paraguay en la feria ArteCo 2026 de Corrientes

Desde este jueves 21 al domingo 24 de mayo se realizará ArteCo 2026 en la ciudad de Corrientes, Argentina; proponiendo un encuentro con el arte contemporáneo. Paraguay marcará presencia a través de artistas como Marcos Benítez, quien es uno de los invitados especiales de esta edición.

“Ñoty” se denomina la propuesta que llevará Benítez a esta feria, presentando una instalación “atravesada por la memoria, el cuidado y las formas de habitar”, según destacaron desde la organización, a cargo del Instituto de Cultura de Corrientes.

También entre los invitados especiales estarán la Casa POpore, El Cántaro Almacén de Arte y Guaraní Porá como parte de la muestra “Memoria, barro y trama”, que unirá arte indígena, artesanía tradicional y arte contemporáneo del litoral argentino, Paraguay y el sur de Brasil.

De esta muestra, que contará con la curaduría de Gabriel Romero y Hada Irastorza, también participarán la Universidade Estadual de Londrina, de Brasil; y Rewilding Argentina.

“La presencia de Casa Popore en ese espacio no es periférica: es estructural. La casa aporta exactamente lo que la muestra propone — obras que no se explican sin el territorio que las originó, ni sin las personas que las hicieron", destacaron desde la Casa POpore a través de un comunicado de prensa.

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En este sentido, el espacio ubicado en la ciudad de San Antonio y que viene trabajando desde hace nueve años con artistas de diversas comunidades indígenas y creadores del arte popular, anunció que se prepara para llevar una selección con dibujos, piezas textiles, en madera y cerámica.

Así estarán presentes obras de las ceramistas Julia Isídrez, Ediltrudis y Carolina Noguera; dibujos de la comunidad Nivaclé, tejidos Manjui de Esperanza Gómez y tallas Aché.

“No es una muestra temática ni una colección homogénea: es deliberadamente plural. Cada artista, cada pueblo, cada técnica habla desde un lenguaje propio, irreductible al de los demás”, remarcaron desde Casa POpore.

Agregaron que, a estas obras, lo que las une “no es un estilo sino una misma intensidad creadora- y el hecho de que todas llegaron a Corrientes a través de una historia construida con tiempo y respeto”.

El Museo de Arte Contemporáneo de Corrientes (MACC Corrientes) será el epicentro de esta feria que, según los organizadores, este año tuvo un récord de postulaciones. Dentro de la selección Piezas de Museo está la galería paraguaya BGN/ Arte.

La misma anunció que estará llevando a Corrientes la visión de los artistas Andrés Paredes, Arsenio Aguilar, Enrique Collar, Roque Ardissone y Victor Beckelmann.

En el marco de la feria ArteCo también ofrecerá una programación audiovisual, la cual se exhibirá este jueves 21 de mayo de 15:00 a 18:00 en el auditorio del MACC. La selección está conformada por “Irondy”, un cortometraje de la realizadora paraguaya Noemí Fleitas.

También se proyectarán “Portales”, de Joaquín Pedretti; “Kuñangue Tekoa Py”, de Agustina Soria; y “Corral de Tigres”, de Juan Ignacio Slobayen.